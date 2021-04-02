فوائد البامية للشعر مذهلة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أبريل 2021 12:41 مساءً - يُعد الشعر الصحي، والأملس كالحرير عاملًا مؤثرًا في جمال المرأة وأنوثتها. لذا، لا بُدَ من تخصيص روتين جمالي للعناية بالشعر؛ للحفاظ على جماله من خلال اختيار العلاجات الصحيحة والفعّالة التي تؤمّن هذه الغاية. ولكن، ثمّة مكوّنات طبيعية، قد تفاجئك فوائدها الجمالية، بخاصّة في العناية بالشعر وتعزيز صحته ولمعانه. ومنها، البامية التي تُعتبر من الخضراوات الفعّالة في تمليس الشعر ومنحه اللمعان الآخاذ. ولمعرفة المزيد حول فوائد البامية للشعر وطرق استخدامها في خلطات طبيعية، تابعي الآتي:



فوائد البامية للشعر ستدهشك معرفتها!

تمتاز البامية بفوائد عدّة للعناية بالشعر والحفاظ على صحته ولمعانه

إضافة الى فوائد البامية الغذائية، فهي تتميّز بفوائد جمالية للشعر لا تُعد ولا تُحصى؛ نظرًا لغناها بخصائص مفيدة للشعر. ولعلّ أبرزها:

تحمي الشعر من التلف والجفاف؛ لغناها بالفيتامنيات، والمعادن، وأيضًا مضادات الأكسدة.

تُنعّم الشعر وتمنحه ملمسًا حريريًا؛ لاحتوائها على الأحماض الأمينية.

وتمنحه ملمسًا حريريًا؛ لاحتوائها على الأحماض الأمينية. تُقوّي الشعر وتُشكّل طبقة واقية من أشعة الشمس الضارّة.

تزيد من صحته ونضارته.

تمنع تساقط الشعر وتُعزّز نمو الشعر.

تُرطّب فروة الرأس، وتقضي على الحكّة.

تُحارب قشرة الرأس، ومادة الزهم من جذور الشعر.

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خلطات البامية للعناية بالشعر

خلطات البامية لشعر صحي وناعم

للحصول على شعر صحي أملس، يُغنيك عن استخدام الكيراتين، طبّقي إحدى هذه الخلطات الآتية:



خلطة البامية لترطيب الشعر

تُساعد هذه الخلطة في ترطيب الشعر وتعزيز نموه

تُفيد هذه الخلطة في تعزيز صحة شعرك وجماله وترطيبه، وتُحارب قشرة الرأس، و تُعزز توهج الشعر ونعومته.

المُكوِّنات:

خمس حبات بامية.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر الممتاز أو أي زيت نباتي آخر تفضلينه.

200 مل من المياه المعدنية العادية.

ملعقتان كبيرتان من قناع الترطيب المفضل لديك.

طريقة التحضير:

اغسلي البامية جيدًا بالماء الجاري وأزيلي أطرافها، وبعد ذلك، قومي بتقطيعها إلى شرائح، وضعيها في مقلاة بها مياه معدنية وانتظري حتى تنضج لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

بعد ذلك، تُهرس البامية المطبوخة باستخدام شوكة، ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر الممتاز أو الزيت النباتي المفضل لديك، واخلطي جيدًا.

ثم، ضعي كل شيء داخل الخلاط واخلطيه حتى يصبح قوامه كريمي، واسكبي الكريم داخل وعاء بلاستيكي وانتظري حتى يبرد قليلًا.

أخيرًا، أضيفي ملعقتين كبيرتين من قناع الترطيب الذي تستخدمينه بانتظام وامزجي جيدًا، وبعد ذلك، ضعيه ببساطة على شعرك، باتباع الخطوات الآتية:



طريقة الإستخدام:

بعد أن يصبح مُرطّب البامية جاهزًا، اغسلي شعرك مرتين بشامبو خالٍ من الكبريتات من اختيارك. وبعد ذلك، قومي بإزالة الماء الزائد بمنشفة، واتركي شعرك رطبًا تمامًا.

ثم، قومي بفك تشابك شعرك وقسميه إلى أقسام، وضعي قناع البامية المصنوع منزليًا على كل منهما، مع تدليك الشعر جيدًا وعلى الأطراف، وبعد الانتهاء من التطبيق على الشعر بالكامل، ضعي غطاء (مغلف أو بلاستيكي) وانتظري مدة 40 دقيقة تقريبًا.

بعد ذلك، اغسلي شعرك جيدًا بكمية كبيرة من الماء وضعي البلسم الذي تختارينه، واتركي المنتج لمدة 5 دقائق إضافية أو الوقت الموصى به واغسليه مرة أخرى.

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خلطة البامية والملح للشعر التالف

تُفيد هذه الخلطة في تعزيز صحة الشعر وتقوية بصيلاته

هذه الخلطة تُحسّن الشعر التالف، وهي مصدر غني للفيتامينات والزنك والكالسيوم وحمض الفوليك.

المُكوِّنات:

3-5 حبّات من البامية.

1/4 ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير:

تُنقع البامية في وعاء ماء لمدة 15 دقيقة. ثم، تُستخرَج البامية من الوعاء.

تُزال أطرافها وتُوضَع في وعاء آخر، ويُضاف إليها الملح، وتُهرس البامية جيدًا حتى يصبح المزيج متناسقًا.

طريقة الإستخدام:

يُوضع المزيج على الشعر وفروة الرأس، ويُترك الشعر ليجف. ثمّ، يُمشَط بالطريقة المعتادة، ويُترك على الشعر لمدة 3 ساعات، ويُغسل بالماء الفاتر.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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