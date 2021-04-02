الامارات | "آيس كريم" من الدجاج للنمور في حديقة حيوانات تايلاندية

شكرا لقرائتكم خبر عن "آيس كريم" من الدجاج للنمور في حديقة حيوانات تايلاندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظيت النمور في حديقة حيوانات تايلاندية بوجبة من مثلجات دجاج مع ارتفاع درجة الحرارة الذي أغراها باللعب في حوض سباحة.

وقال باتتشارا تشانتد، منسق المسؤولين عن رعاية النمور هناك إن نحو 50 من النمور تعيش في حديقة حيوانات تايجر كينجدم (مملكة النمور) في تشيانج ماي على بعد 700 كيلومتر شمالي بانكوك.

وأضاف «تحافظ النمور على طاقتها بالرقاد معظم اليوم أو بذل أقل مجهود ممكن، لكن إذا أصبح الطقس شديد الحرارة تبدأ في اللهاث مثل القطط والكلاب لتجنب التعرض لضربة شمس». وتابع «نوفر لها بعض الأنشطة في المياه أو دمية تساعدها في التبريد». وخلال شهور الصيف تقدم وجبة من مثلجات الدجاج للنمور مرتين يوميا. وبدأ موسم الطقس الحار في تايلاند في نهاية فبراير، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 35 مئوية.

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