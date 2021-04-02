طريقة جديدة لعمل بيتزا الطاسة

القاهرة - سمر حسين - تعتبر البيتزا من الأكلات المفضلة للكبار والصغار باختلاف طرق إعدادها، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل بيتزا الطاسة، على طريقة الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج «اتفضلوا عندنا» على سي بي سي سفرة.

المكونات

2 كوب دقيق.

معلقة كبيرة خميرة.

معلقة كبيرة سكر.

2 معلقة كبيرة لبن بودرة.

نصف معلقة ملح.

رشة فلفل أسود.

كوب ونصف ماء دافئ.

8 معلقة كبيرة زيت زيتون.

بودرة ثوم.

بودرة بصل.

طريقة عمل بيتزا الطاسة

يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح و اللبن البودرة وزيت الزيتون والماء.

يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة سائلة.

تغطى وتترك لترتاح وتتخمر.

يضاف بودرة الثوم والبصل والفلفل الأسود حسب الرغبة.

تصب العجينة على طاسة مدهونة بالزيت.

يضاف على الوجه صلصة البيتزا والجبنة المبشورة والفلفل الألوان وشرائح الهوت دوج او السوسيس.

يمكن إضافة بسطرمة أو كبدة للحشو أو مشكل جبن.

يمكن عمل البيتزا بالجبنة الموتزاريلا المبشورة كبديل للعجينة.

تترك حتى الطهي