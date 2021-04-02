بعد تجربة الولادة تحت الماء.. فاشونيستا سعودية تحتفظ بالخلايا الجذعية لجنينها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفاشونيستا السعودية عبير سندر، عن مفاجأة جديدة، إذ قررت الاحتفاظ بالخلايا الجذعية لجنينها، الذي من المقرر أن تضعه خلال أيام.

وأعلنت «عبير» عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، في منشور لها، أنها سعيدة بالإقدام على هذه الخطوة، وسوف تحتفظ بالأنسجة الخاصة بطفلها، وأن ذلك سوف يكون سببا لإنقاذ حياة شخص آخر.

وتابعت «عبير» مؤكدة أن وظيفة الخلايا الجذعية هي زرع النخاع العظمي، وهو ما يمكن من معالجة العديد من الأمراض مثل أمراض الدم، سواء كانت خبيثة وسرطانية أو وراثية، كما أن يعالج ذلك أكثر من 60 نوعا مختلفا من أمراض المناعة والدم، ليس للطفل فقط ولكن أيضًا للأشقاء والأب والأم.

كما وصفت «عبير» قرار الاحتفاظ بالخلايا الجذعية بأنه استثمار ذكي في صحة العائلة، مختتمة: «أنا ووليام مرة مبسوطين بهذا القرار وأنصح كل أم وأب أن يبحثوا في هذا الموضوع وياخدوا القرار المناسب لعائلتهم».

الولادة تحت الماء

وكانت عبير سندر، قررت مؤخرًا خوض تجربة «الولادة تحت الماء»، وهذا ما جعلها عرضة للكثير للانتقادات، وأثار الأمر الجدل، لكنها ردت على ذلك بعرض فوائد هذه التجربة.

وقالت «عبير» إن الولادة في الماء فكرة جيدة وتعد ولادة طبيعية سهلة وبها الكثير من الراحة والإيجابية، مطالبة من ينتقدونها بأن يقرأوا عن التجربة، كما طالبت النساء بأن يحددن بعد القراءة عن التجربة ما إن كانت تناسب حالتهن من عدمه.

وأوضحت «عبير» أن هذه العملية تقلّل مدة المخاض وتجعل الآلام سهلة وبسيطة، «البيبي يطلع من بيئة مائية إلى بيئة تحتوي الماء، فيكون كل حاجة أسهل له وللأم.. تُدخل البيبي على الحياة بتجربة فريدة ومميزة».