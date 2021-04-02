أول رد من أسرة الشاب المتعدي على طفلة كرداسة: أحنا بنصلي وبنقرا قرآن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تنتظر والدة الطفلة «أسيل»، ضحية التعدي الجنسي بمنطقة كرداسة تقرير الطب الشرعي، بعد أيام من قيامها بتحرير محضر بالواقعة يحمل رقم (1491/2021)، بعد شكوى ابنتها من شعور بحرقان في المنطقة التناسلية، ذهبت بعدها إلى عيادة خاصة للكشف على حالتها واتضح أن الطفلة تعرضت لاعتداء جنسي بشكل كامل أكثر من مرة وتهتك في غشاء البكارة.

وظهرت والدة الشاب المتهم بالتعدي الجنسي على الطفلة «أسيل» 8 سنوات، بمنطقة كرداسة، في مقطع فيديو، ردًا على ما نسب إلى نجلها من اتهامات، حيث استهلت حديثها بالإشارة إلى أن الأسرة تقرأ القرآن وتواظب على الصلاة وذلك ردًا على البلاغ المقدم من قبل والدة الطفلة الضحية التي اتهمت من خلاله ابنها «عادل» 18عامًا، ويعمل في سوبر ماركت، بالتعدي على طفلتها في شقتهم الكائنة بالعقار نفسه الذي تسكن فيه.

والدة عادل: كل الأسرة بتقرا قرأن

وقالت والدة «عادل» موجهة حديثها إلى أم الطفلة الضحية: «احنا كلنا أعمامه وخلانه كلهم بيقروا قرآن والمنطقة كلها عارفانا مبنسبش وقت هي عاملة بلاغ في ابني ليه ووالده لما عرف طرده من البيت ومش عارفة هو ميت ولا عايش ولا إيه، مش عارفة أوصله وأعمامه ناس كويسة حرام عليها ليه بتأذي الناس».

«إيناس» تتهم جارها بالاعتداء على ابنتها «أسيل»: كانت خايفة تقولي

وأضافت الأم: «الطفلة أسيل بتطلع وتنزل عند ستها وعند مرات خالها عمرهم ما شافوا مننا حاجة وحشة وخالها وخالتها مش رضيين على اللي عملته، أحنا أهل، هي طمعانة في البيت ولو طمعانة فيه تاخده، ومسمعتش كلام حد، وابني غلبان وحاله يصعب عليكم وعمره ما يعمل كدا أبدًا والناس بتحبه».

واختتمت: «أسألوا المنطقة كلها عليه عمره ما يعمل كده أبدًا، أنا كل ده ساكتة وباقية ع العشرة والأهل وع الجيرة، لكن هي مش باقية على حد وأنا محروقة على ابني ياريت تدوروا عليه وتطمنوني وهي لما راحت للدكتور قالها البنت سليمة مفهاش حاجة، وهي إزاي بتعمل ده كله قبل ما يطلع التقرير».

وكشفت «إيناس» والدة الضحية، أنها لاحظت تكرار خوف ابنتها من الذهاب إلى السوبر ماركت الذي يعمل به المتهم وأصرت على معرفة الأسباب ثم قررت «ندى» شقيقتها أن تبوح بما حدث وقالت لها نقلًا عن ابنتها «أسيل» إنها أشارت إلى المنطقة التناسلية بعد آخر واقعة تعدي جنسي وحكت تفاصيل جريمة التعدي الجنسي وذكرت المكان ولم تستطع أن تتذكر متى كانت المرة الأولى».

تقرير من عيادة خاصة أكد وجود انتهاك جنسي

وأوضحت والدة الضحية في تصريحات لـ«هن»: «لم تظهر أي علامات اعتداء جنسي عليها كالدماء أو غيرها لكنها كانت دائمًا ما تشتكي من شعور بحرقان في المنطقة التناسلية ذهبت بعدها إلى عيادة خاصة للكشف على حالتها واتضح أنها تعرضت لاعتداء جنسي بشكل كامل أكثر من مرة، كما تعرض غشاء البكارة إلى قطع، بجانب أننا حررنا محضرًا بالواقعة بقسم كرداسة ويحمل رقم 1491/2021 ومازلنا في انتظار تقرير الطب الشرعي خاصة أن الشاب لاذ بالهرب بعد الواقعة ولم يتم ضبطه حتى الآن».