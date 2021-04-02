مريم بطلة أول مسلسل لـ«ذوي الهمم» تكشف عن تفاصيل دورها: «هشارك بموهبتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مريم 22 عامًا، بدأت هوايتها العديدة منذ سن صغيرة وهي رسامة وبطلة في لعبة السباحة حاصلة على 50 ميدالية وأول فتاة متلازمة داون تلتحق بكلية الفنون الجميلة بجامعة القاهرة، وذلك بمنحة من وكيل الكلية الدكتور أشرف رضا.

تقول مريم: «أشعر بالسعادة كوني سأشارك في مسلسل القضية 404 خاصة أنني موهوبة في رسم البورتريهات، وبحب أغني كمان وأرسم والناس تشوفني وأكون نجمة وأحب سماع العديد من نجوم الغناء وعلى رأسهم المطرب التونسي صابر الرباعي».

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وكشفت مريم في تصريحات لـ«هن» عن أنها شاركت المطرب صابر الرباعي من قبل في الغناء قائلة: «التقيته وغنينا معًا أغنية «أتحدى العالم» التي أحبها كثيرة وأيضًا أحب المطربة شيرين والأستاذ محمد الأنصاري المخرج قاللي عندنا مسلسل وهرسم فيه وأنا موافقة ومستعدة للتصوير بكره»

وأوضحت هناء أمين والدة مريم، أن الفن التشكيلي هو الأساس في حياتها ويتمحور دورها في مسلسل القضية 404 في أنها تحول قصص الأبطال المحكية إلى مرسومة بريشتها، وستشارك لأول مرة في التمثيل بنفس موهبتها التي تمتلكها بجانب أنها تهتم بالغناء وهي مشاهدة جيدة للأعمال الفنية والسينمائية والتقت بعدد كبير من نجوم الفن والغناء.

وأضافت أمين: «بدأت القصة عندما أسس مخرج العمل محمد الأنصاري مؤسسة «عالم موازي للفنون المعاصرة» تهتم بمواهب ذوي الهمم حيث التقاها في إحدى أنشطة المؤسسة وعلى الرغم من الصعوبة التي تواجهها مريم في النطق إلا أنها تستطيع الغناء والتقليد ولذلك خطفت أنظار مخرج مسلسل «القضية 404» الذي يناقش قصص اجتماعية مختلفة كي تكون أحد أبطال العمل من خلال دور محوري في القصة بعد أن شاركت في عمل أحد الكليبات الخاصة بالمؤسسة».

وتبدأ مريم غدًا تصوير أول مشاهدها في العمل الذي يناقش أوضاع ذوي الهمم الاجتماعية، وعلى رأسها التنمر والقضايا الأسرية، ومن هذا المنطلق يشارك كل واحد منهم بالروايات الأساسية وسيرته الذاتية بطابع درامي اجتماعي وهو قصة وإخراج حمد الأنصاري وسيناريو وحوار محمد عباس ويتولى المعالجة الدرامية محمود أبو بكر.