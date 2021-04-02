احذري: 6 عادات خاطئة عند التعامل مع الطفل حديثي الولادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

التعامل مع الطفل خاصة الرضع أمر ليس بالهين، وتكثر النصائح والأقاويل حول كيفية تقديم الرعاية له، لذا يجب الحرص عند تلقي هذه النصائح والعادات وتحري الدقة قبل تنفيذها حتى لا يصاب الرضيع بضرر.

يستعرض الدكتور أشرف قاسم أخصائي طب الأطفال والتغذية، عبر صفحته على "فيسبوك" أشهر الأخطاء التي يجب تجنبها.

1- تقبيل المولود من الفم

يمكن أن تؤدى إلى إصابة الطفل بالهيربس أو بكتيريا مميتة، ونقل بعض الأمراض التنفسية مثل الربو وأدوار البرد والإنفلونزا، وفيروس كورونا.

2- ترك الطفل يصرخ

ينصح البعض الأمهات الجدد بترك الطفل يبكي، حتى لا يتعود على "الشيل"، ويرى "قاسم" أنها من أكثر النصائح ظلما في تاريخ البشرية، لأن الطفل كائن يحتاج للحب مثلما يحتاج للرضاعة، وكلما كان أكثر هدوء في صغره كان أكثر استقرار نفسيا في كبره، لذا احرصي على عدم تركه يصرخ ويبكي دون الانتباه إليه حتى لا ينعكس ذلك على نفسيته.

3- التأخير في تغيير حفاضات الطفل

التأخير يؤدي لزيادة التهابات الجلد وظهور الفطريات بمكان الحفاض، لذا يفضل تغيير الحفاظ كل 2 إلى 3 ساعات، مع وضع الكريم المرطب الغنى بالزنك لترطيب هذه المنطقة.

4- تنظيف منطقه الحفاض من الخلف إلى الأمام

اتباع هذه الطريقة يساعد على جلب الميكروبات والجراثيم والبكتيريا من فتحة الشرج إلى فتحة البول، ما يؤدي لزيادة احتمالية الإصابة بالتهابات المسالك البولية. (الطريقة الصحيحة من الأمام إلى الخلف)

5- هز الطفل بعنف

يؤدي الى الاصابة بمتلازمة الطفل المهتز Shaken Baby Syndrome وهو سبب من أسباب الإصابة بنزف الدماغ.

6- إعطاء الماء للطفل من أول يوم

حيث إن الكلى لدى الطفل تكون غير قادرة على التخلص من الماء الزائد في الجسم، كما أن حليب الأم أو الحليب الصناعي يحتوي على كفاية الطفل من الماء، وإعطاء الماء للطفل مع بداية الأكل عند 6 أشهر.