رضوى الشربيني تبكي على الهواء في أول ظهور لها بعد وفاة والدتها «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بكت الإعلامية رضوى الشربيني على الهواء، في أول ظهور لها في برنامجها «هي وبس»، عبر شاشة «CBC سفرة»، بعد وفاة والدتها، قائلةً: «كان عندي كابوس لمدة 50 يوم، لا أستطيع الحديث عن تفاصيله الآن، لكن كان يجب أن أظهر معكم لأننا نقدم رسالة، وحشتوني جدا ومتشكرة جدا إني محستش اللي عملته في الخمس سنين اللي فاتوا راح، بشكر كل الناس اللي دعوا لي ودعوا لأمي الله يرحمها، وأشكر شخص معين وقف جنبي ».

وأضافت: «كان لازم أطلع لأني نفس الست اللي قاعدة خمس سنين تقولكم إن مع العسر يسرا ومهما حصل، ومهما الواحد مر بحاجات مش كويسة، فهو اختبار صعب، والحياة اختبارات، والحياة امتحان وكل واحد فينا عنده امتحان، وكل واحد فينا بيمتحن قدر استطاعته، لكن انا هي هي نفس الست اللي كنت بقول هتعدي، وأنا متأكدة إنها هتعدي بالوقت والصبر والدعاء والصلاة».

وتابعت: «وأنا طالعة النهاردة إن كان عندي الاختيار والامكانية إني مطلعش وأستنى بعد رمضان، بس صممت إني لازم أطلع، عشان زي ما بشجعك لازم أشجع نفسي، وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم إن مع العسر يسرا وكررها عشان يأكدها».

وأوضحت: «جزء كبير من يسري هو أنتم، إنكم دعيتوا لأمي وهي عايشة وميتة، وناس كتير وقفت جنبي وأهلي وأصحابي، وكل الناس في قناة CBC، أشخاص ربنا سخرهم عشان يكونوا جزء من اليسر، إحنا بشر، ولما بتحصلنا حاجات لازم نصبر عليها ونتحملها حتى لو العقل مش مستوعبها أو القلب مش مستحملها، لكن ربنا قال وبشر الصابرين، فإحنا لازم نقول الحمد لله».