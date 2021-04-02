صاحبته مش خطيبته.. من هو صاحب فيديو «هوبا» الذي تبحث عنه الفتيات؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل إحدى السيارات، مشهد ربما بات ساخرًا للبعض، ورومانسيًا للبعض الآخر، شاب يتغنى، ويرقص على أحدث أغنيات روبي «حتة تانية» وهو بصحبة فتاة، لم يظهر منها سوى قدميها التي ظهرت بجوارب فاتحة اللون، ويديها وهي تمسك بيده، متفاعلة معه في الغناء.

كان مشهدًا وثقه مقطع فيديو، بات يتداول مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وسرعان ما تفاعل معه الرواد وخاصة الفتيات.

الفتيات بين الإعجاب والبحث عن بطل الفيديو

لم يمر الكثير على المقطع، إلا وباتت الفتيات تتداوله بشكل كبير، معبرين عن إعجابهن بالمقطع والشاب بطل الفيديو، مدونين «اللهم شخص زيه»،«عاوزاه فرفوش زي ده» «أحسن حد غنى وقال هوبا».

ضجت المجموعات الخاصة والعامة للفتيات بمقطع الفيديو الذي عُرف باسم «هوبا» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

من هو صاحب المقطع؟

شاب يدعى عمرو ياسر، يصف نفسه بـ«شخصية عامة» عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

لديه أكثر من ٧ آلاف متابع عبر حسابه على «انستجرام».

يعمل «تيك توكر» فيتشر العديد من مقاطع الرقص والغناء عبر موقع الفيديوهات الشهير تيك توك.

يدرس بأكاديمية القاهرة الجديدة.

يقطن بالعاصمة، القاهرة.

يقدم العديد من مقاطع الفيديو التي يبرز من خلالها محتوى الغناء.

بطلة الفيديو صاحبته مش خطيبته

وبحسب ما ذكره بطل المقطع الشهير، فإن الفتاة التي ظهرت معه هي صديقته المقربة وليست خطيبته كما اعتقد البعض، خاصة أنه يصف حالته الاجتماعية بـ«سينجل».