تطورات قضية «زعيمة ميانمار»: تواجه تهمة إفشاء أسرار الدولة ومكان اعتقالها مجهول

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت وكالة روتيرز إن زعيمة جمهورية اتحاد ميانمار المعزولة أونج سان سو تشي تواجه تهمة خرق قانون الأسرار الرسمية الذي يعود إلى زمن العهد الاستعماري، وتعدّ هذه هي أخطر التُهم التي وجّهت لسو تشي المعارِضة للحكم العسكري في بلادها الواقعة بجنوب شرق آسيا.

كما تواجه زعيمة ميانمار مجموعة أخرى من الاتهامات التي وجهها المجلس العسكري بالبلاد، على رأسها انتهاك قوانين الواردات والصادرات والاتصالات وإدارة الكوارث بالإضافة إلى اتهامات بالتحريض

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واعتُقلت سو تشي مع عدد من أعضاء حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بميانمار بعد أن أطاحت قوات الجيش بحكومتها المنتخبة في الأول من فبراير الماضي، بدعوى تزوير الانتخابات التي جرت في نوفمبر عام 2020 المنصرم.

وصرح مين مين سو محامي سو تشي لوكالة «رويترز» للأنباء اليوم، أن موكلته الزعيمة السابقة وثلاثة من الوزراء الذين كانوا حكومتها فضلا عن أحد الخبراء الاقتصاديين وهو أسترالي الجنسية معتقل أيضا، وواجهوا الأسبوع الماضي في محكمة في مدينة يانجون تهمة إفشاء أسرار رسمية بموجب قانون يعود إلى العهد الاستعماري.

وكانت الزعيمة سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام تشغل منصب مستشارة الدولة حتى مطلع شهر فبراير الماضي عندما نفذ الجيش انقلابًا عسكريًا على السلطة في البلاد وأطاح بها ووضعها قيد الإقامة الجبرية.

ووفق تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية من أحد محاميي الدفاع عن الزعيمة، فإنها بصحة جيدة داخل المعتقل وفقا لما قاله خين ماونج زاي محامي أخر عن سو تشي تحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا).

كما تردد في الأيام الماضية أن الزعيمة المعتقلة سو تشي كانت محاطة بعدد من الحراس خلال اللقاء على الرغم من أنه لم يتضح مكان احتجاز سو تشي حتى الآن .

جدير بالذكر أن دولة ميانمار تشهد منذ نحو شهرين مظاهرات تطالب بإعادة تنصيب حكومة سو تشي حيث يتردد أن الجيش قتل المئات في عمليات قمع.