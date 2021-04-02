من 30 سنة فاتت.. والدة دينا داش تنشر صورة زفافها: اتجوزنا في الامتياز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل قرابة الشهر، ضجت منصات «السوشيال ميديا» بصور ولقطات من حفل زفاف البلوجر دينا داش، شقيقة الفنان الشاب أحمد داش، إذ تميزت العروس بفستانها الذي يشبه أميرات «ديزني» وخفتها أثناء حفل الزفاف.

اليوم، كشفت أمل الشوربجي، والدة دينا داش، عن صورة من حفل زفافها، الذي يعود قبل 30 عامًا، عبر مشاركتها بالصور على إحدى «جروبات» موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وعلقت «أمل» على قصة حبها مع زوجها قائلة «أنا ومحمد قصة حب من الكلية، اتخطبنا في سنة رابعة واتجوزنا في امتياز، ومن شهر جوزنا بنتنا نور عينينا، الفرق 30 سنة بين الصورتين، وعندنا كريم وشريف وآخر العنقود أحمد، اللهم لك الحمد على نعمك».

وتفاعل معها أعضاء «الجروب» بالتعليق على الصور: «ربنا يحفظكم بجد عيلة جميلة، قمرات يا طنط، طنط أنتي قمر والله، ربنا يبارك لحضرتك في الأسرة الجميلة، طنط أمل أنا بحبكم أوي».

دينا داش تهنيء والدتها بعيد الأم

وكانت البلوجر دينا داش، هنأت والدتها بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، عبر حسابها الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وشاركت «دينا»، متابعيها، صورة نادرة من طفولتها جمعتها بوالدتها، وأرفقت عليها تعليقا بالإنجليزية قائلة: «مهما كانت أرواحنا مختلفة، هتفضل روحي وروحك واحد، عيد أم سعيد للإنسانة اللي مالكة قلبي».

والدة دينا داش تنشر لقطات جديدة من حفل الزفاف

وشاركت والدة دينا داش قبل ذلك عددًا من الصور من جلسة التصوير التي خضعوا لها، خلال حفل زفاف ابنتها، عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، «أنا أم العروسة».

وقبل أيام من نشر تلك الصور، شاركت أيضًا مقطع فيديو مصور جمع بينها وبين ابنتها، أثناء خروج «دينا» ببروفة فستان الزفاف، إذ تعثرت وسقطت على الأرض، وأرفقت تعليقًا على مقطع الفيديو، قائلةً: «أنا ودينا ولحظات بروفة الفستان، افتقدها كثيرًا».

يذكر أن العروس دينا داش، في حفل زفافها الذي أثار إعجاب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بفستان «كاب» دون أكمام، مكشوف الظهر، ومنفوش قليلًا من أسفل، وجاء مُرصع بفصوص اللولي، والتطريزات اللامعة، أشبه بفساتين أميرات «ديزني».