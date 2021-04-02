الامارات | ترشيحات جوائز «بريت»: النساء قادمات!

شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيحات جوائز «بريت»: النساء قادمات! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت المغنيتان دوا ليبا وسيليست، وكاتبة الأغنيات والشاعرة أرلو باركس، أمس، قائمة الترشيحات لجوائز «بريت» البريطانية لموسيقى البوب، إذ تُنافس كل منهن في ثلاث فئات في هذه الدورة التي تبرز فيها النساء.

وسيطرت النساء، للمرة الأولى، على الترشيحات في فئة ألبوم العام، إذ إن مغني الراب جيه هاس هو الرجل الوحيد من بين المتنافسين على هذه الجائزة التي تعتبر الأهم.

وتضمّ لائحة المرشحين الخمسة في هذه الفئة المغنية البريطانية، البالغة 25 عاماً، دوا ليبا، عن ألبومها «فيوتشر نوستالجيا»، وهي مرشحة أيضاً لجائزتَي أفضل مغنية وأفضل أغنية منفردة عن «فيزيكل».

وسبق للمغنية أن حصلت على خمسة ترشيحات عام 2018، وأربعة عام 2019. وهي تتقاسم صدارة الترشيحات هذه السنة مع مغنية السول سيليست، وكاتبة الأغنيات أرلو باركس.

وشكّلت أرلو باركس (20 عاماً) اللندنية، ذات الأصول الفرنسية والنيجيرية والتشادية، اكتشاف سنة 2021، إذ إن ألبومها الأول «كولابسد إن صنبيمز»، الذي صدر في يناير الفائت، قادها إلى الحصول على ثلاث ترشيحات في فئات أفضل ألبوم وأفضل فنانة وأفضل فنان واعد.

أما سيليست (26 عاماً)، الفائزة في برنامج «ساوند أوف 2020» على قناة «بي بي سي»، فرشحت في الفئات الثلاث إياها. وفي مقابلها، حصل ثنائي الراب، المغنيان يونغ تي أند باغزي ودي جيه جويل كوري، على ثلاثة ترشيحات أيضاً.

وكانت ترشيحات العام الفائت تعرضت للانتقادات، بسبب طابعها الذكوري جداً، إذ لم تتضمن أي امرأة في فئتي أفضل ألبوم أو أفضل فرقة المختلطتين.

أما الجوائز المخصصة للفنانين الأجانب، فمن بين المرشحين لها أريانا غراندي وبيلي إيليش وكاردي بي ومايلي سايرس وتايلور سويفت وفرقة «بي تي إس» الكورية الجنوبية.

ويقام احتفال توزيع جوائز «بريت» هذه السنة، وهو الـ41، في 11 مايو المقبل، بدلاً من موعده المألوف في فبراير، إذ أرجئ كغيره من احتفالات توزيع الجوائز الفنية، بسبب جائحة «كوفيد-19».

ولم تتضح بعد الصيغة التي ستُعتَمَد لتنظيم هذا الاحتفال الذي يقام عادة في قاعة «أو 2 أرينا» اللندنية، إذ إن التدابير الحكومية لم تلحظ السماح بإعادة فتح قاعات الحفلات الموسيقية إلا اعتباراً من 17 مايو، أي بعد موعد جوائز «بريت».

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