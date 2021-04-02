الامارات | أين تذهب.. مطاعم أكيبا دوري: البيتزاريا الأولى من نوعها في الشرق الأوسط

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. مطاعم أكيبا دوري: البيتزاريا الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 أبريل 2021

اعتبر النقاد مطاعم أكيبا دوري، التي تقع في قلب حي دبي للتصميم، من أفضل المطاعم من حيث المفهوم الذي يتميز بالأكلات اليابانية السريعة التحضير، ولكونها تضم تحت سقفها البيتزاريا الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، ألا وهي طوكيو ستايل نييو بوليتان يبتزاريا.

وتم اطلاق الماركة التجارية في شهر أبريل 2018 من قبل مؤسسها سامر س.حماده، الذي سبق أن أسس وطور مفاهيم تجارية عدة، من بينها ريبابليك و ستيريو أركايد.

يتباهى المكان المستوحى من حي أكيهبارا في طوكيو المليء بأضواء النيون، بتصميمه الفريد وتصاميم وديكورات داخلية نابضة بالحياة، تشمل كل مساحته وأقسامه الرئيسة التي تضم صالة ألعاب، مقهى، ومطعم بيتزا، وتتصل ببعضها بعض عبر واجهة خارجية عصرية جميلة.

الأبواب مفتوحة دائماً للترحيب بالزبائن الكرام للاستمتاع بتناول ما يختارونه من قائمة الأطباق اليابانية المفضلة والمبتكرة.

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