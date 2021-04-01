هل تتناول مرق العظام؟.. إليك أبرز الفوائد الصحية لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

لمرق العظام العديد من الفوائد الصحية التي قد لا يعرفها الكثير من الأشخاص، إذ تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان.

فهي لا تعمل على إنقاص الوزن أو التخفيف من آلام المفاصل فقط، لكن هناك فوائد أخرى نذكرها لكم وفق ما ذكر موقع "برايت سايت".

- التخفيف من آلام المفاصل:

يحتوي مرق العظام على الكولاجين، وهو بروتين مهم جداً للجسم، فهو يحمي المفاصل والأوتار ويقوّي العظام والعضلات، حيث أظهرت دراسة أجريت عام 2017 أن تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين، ثبت أنها تجعل مفاصلك أكثر صحة وتقلل من أعراض هشاشة العظام.

- له تأثيرات مضادة للشيخوخة:

الكولاجين مهم أيضاً لبشرتك، بعد سن العشرين، تنتج أجسامنا كمية أقل من الكولاجين في بشرتنا بنسبة 1٪ مع مرور كل عام، لذا ينصح بتناول شوربة مرق العظام لتعزيز مرونة الجلد، ومنع التجاعيد، وترطيب البشرة.

- تحسين صحة الجهاز الهضمي:

قد يساعد تناول مرق العظام في تحسين عمل الجهاز الهضمي بشكل سليم، والحفاظ على جدران الأمعاء في حالة جيدة، وذلك لاحتوائه على الجلوتامين، ونسبة من الأحماض الأمينية التي يمكن أن تساعد أيضا في منع الإصابة ببعض الأمراض مثل مرض السكري، والسمنة، والسرطان.

- النوم بشكل أفضل:

بفضل احتواء مرق العظام على الجلايسين، الذي لديه القدرة على تحسين جودة النوم، بما في ذلك الاستيقاظ مرات أقل أثناء الليل، وتقليل الشعور بالنعاس خلال النهار، والغفو ليلاً بشكل أسرع.

- يمكنه تدعيم ذاكرتك:

وفقا لإحدى الدراسات، فهناك فائدة أخرى للجلايسين، أنه قد يحسن الوظائف المعرفية للدماغ، وبالتالي فإن تناوله باستمرار قد يحسن ويدعم أداء الذاكرة.

- إنقاص الوزن:

أظهرت الدراسات أن تناوله بانتظام يؤدي إلى الشعور بالشبع والامتلاء، نظرا لاحتوائه على البروتين، والذي يمكن أن يساعدك على التحكم في الشهية، وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وبالتالي إنقاص الوزن وانخفاض خطر الإصابة بالسمنة.

- الحصول على المزيد من العناصر الغذائية:

إذا قمت بطهي المرق لفترة أطول من المعتاد، فسوف يساهم ذلك على استخراج المزيد من العناصر الغذائية من العظام، على سبيل المثال، يمكنك الحصول على المزيد من الكالسيوم والمغنيسيوم بهذه الطريقة، كما يعتبر النخاع مصدراً جيداً لفيتامين أ، وهو مهم لصحة العين ويمكن أن يعزز جهاز المناعة لديك، وفيتامين ب 2 وفيتامين ب 12، وهما ضروريان لوظيفة الجهاز العصبي.