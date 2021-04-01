عانى من شلل الأطفال.. 5 معلومات لا تعرفها عن الملك سبتاح قبل نقله ضمن المومياوات الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تستعد مصر لحدث استثنائي كبير يوم السبت المقبل الذي يوافق الثالث من أبريل، حيث أنه من المقرر نقل "موكب المومياوات الملكية"، من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط، والذي يعد حدثا عالميًا تلتفت نحوه أنظار العالم أجمع، فينتظره الملايين من الأشخاص على المستوى المحلي والعالمي.

ومن المنتظر أن يتم نقل 22 مومياء ملكية منهم 18 ملكًا و4 ملكات، من قاعتها بالمتحف المصري بالتحرير، عبر عُرس كبير لكي تستقر في مكانها الجديد بمتحف الحضارة.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز المعلومات عن الملوك الذين سيتم نقلهم بالموكب، وفي السطور التالية، أهم المعلومات عن الملك "سبتاح"، وفقًا لعالم المصريات والمؤرخ الأثري "بسام الشماع".

-هوية والده غير معروفة حاليا، وقد وضعت احتمالات أن يكون أبوه سيتي الثاني أو أنمسي.

- هو لم يكن وليا للعهد، ولكنه نجح في الوصول للعرش و هو طفل بعد وفاة سيتى الثانى

-حكم سبتاح مصر لما يقرب من 6 سنوات كشاب صغير السن (طفل)، فقد كان في العاشرة أو الحادية عشرة عندما تولى السلطة.

-عند إجراء فحص طبي للمومياء الخاصة به تم الكشف عن أن الملك سبتاح كان في حوالي عمر الـ 16 عاماً عند وفاته، وكان طويل القامة (1.6 متر)، وكان له شعر بني محمر مجعد.

-كان سبتاح من متحدي الإعاقة فكان من المرجح أنه كان يعاني من مرض شلل الأطفال في قدمه اليسرى، فقد كان هذا المرض معروفًا في مصر القديمة.