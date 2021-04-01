هل ترتدى أربطة الشعر حول معصمك؟.. إليك أضرارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هل سمعتِ من قبل أن ارتداء ربطات الشعر حول معصمك قد يسبب أضراراً بصحتك؟.. ربما لم تهتمي كثيراً بالأمر، لكننا اكتشفنا أن هذا الموضوع ليس مجرد أقوال يخيفنا بها الأطباء، بل حقيقة واقعة، ويجب التعامل مع هذه التحذيرات بجدية.

في التقرير نذكر لكن مدى تأثير هذه العادة السيئة على صحتنا، وفق ما أورد موقع "brightside"، كالتالي:

- مشاكل في الدورة الدموية:

عندما تضعين رباطاً مطاطياً حول معصمك، فإنك تضغطين على الأوعية الدموية في هذه المنطقة، وهذا يتعارض مع الحركة الطبيعية للدم في الجسم، ونتيجة لذلك، يمكن أن تصابي بمتلازمة النفق الرسغي التي تتسبب في حدوث ألم طويل وتنميل في أصابع اليد.

- حدوث عدوى خطيرة تهدد حياتك:

اتضح أنه عندما ترتدين ربطة شعر على معصمك لفترة طويلة، فإنها تجرح الجلد نتيجة للاحتكاك والضغط الذي تسببه، ويمكن للبكتيريا الموجودة في الرباط المطاطي نفسه أو على سطح الجلد أن تدخل إلى هذا الجرح وتسبب العدوى.

- يمكن أن تدمر أناقة مظهرك:

يعتبر ارتداء ربطات الشعر على المعصم ليس مظهراً لائقاً على الإطلاق، بل من الأفضل لمظهرك اختيار سوار أو ساعة أنيقة تناسب إطلالتك بشكل أفضل.

- يجعل قلبك يعمل أكثر:

يعتبر القلب أحد الأعضاء الرئيسية في الجسم، وله وظائف عديدة منها تزويد الأنسجة بالأكسجين والمواد المغذية وإزالة ثاني أكسيد الكربون والفضلات الأخرى، ولكن أهم وظيفة للقلب هي ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم عبر الدورة الدموية، لذا عندما تربط رباطًا مطاطيًا حول معصم اليد، يضطر القلب إلى ضخ الدم بقوة أكبر لأنه يحاول إرسال الدم إلى كل عضو بما في ذلك أطراف أصابعك، لذا يوصي بعدم وضع ربطات الشعر حول معصمك.

- عدوى الجلد:

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام يمكن أن تعمل روابط الشعر كناقل للجراثيم والبكتيريا، نظرا لأن يتم ارتدائها وخلعها من حين لآخر، ووضعها على أسطح المكاتب وطاولات الحمام، ما قد يسمح للجراثيم الموجودة على الأربطة بدخول جسمك عبر الجلد.