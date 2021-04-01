منها "ضرب العريس على قدميه".. تعرف على أغرب تقاليد الزفاف حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هل سبق لك أن ساعدت في سرقة حذاء العريس في حفل زفاف؟، قد يبدو الأمر غريبا وغير مألوفا على المجتمعات الأخرى، لكن هذا التقليد قد يصبح مألوفا في دولة الهند؛ فلكل دولة العديد من تقاليد الزفاف والطقوس غير المألوفة التي تميزها عن غيرها.

وفي التقرير، نقدم لكم 11 من أغرب تقاليد الزفاف حول العالم، وفق ما جاء في موقعي "scoopwhoop" و"thetravel".

- ربط العروسة:

في أرض الفايكنج، في دولة اسكتلندا يظهر أصدقاء وعائلة العروس حبهم لها من خلال ربطها ووضع بعض الأطعمة عليها مثل الدقيق، والصلصات واللحوم المفرومة، والأسماك، وغيرها من الأطعمة.

وبعد الاستحمام من رائحة هذه الرائحة، يتم اصطحابها للزفاف، والاعتقاد وراء ذلك هو أنها إذا تمكنت من التعامل مع هذا، فيمكنها التعامل مع زوجها والصعوبات التي ستواجهها.

- ضرب العريس على قدميه:

ضرب العريس على قدميه بسمكة كبيرة أو عصاه في كوريا، من أغرب تقاليد الزفاف اعتقادا منهم أن هذه الطريقة ستجلب الفرحة للعريس، وذلك بطريقة بسيطة بغير قسوة وشدة.

- بكاء العروسة يوميا لمدة ساعة:

بمجرد البدء في الإعلان عن موعد الزفاف، تبدأ العروس بالبكاء يوميا لمدة ساعة كاملة قبل موعد الزفاف، بالإضافة إلى في آخر عشرة أيام تنضم إليها والدتها وأخواتها وأصدقائها للبكاء معها.

- ذبح كتكوت:

تشتهر قبيلة دور في منغوليا بتقاليدها، حيث يجب على الزوجين أن يمسكا السكين معًا ويذبحان كتكوتًا حيًا ثم يفحصان كبده، إذا كان الكبد على ما يرام، فيمكنهم تحديد موعد لحفل زفافهم، وإلا عليهم الاستمرار في القتل حتى يجدون كبدًا جيدًا.

- ممنوع دخول الحمام:

في جزيرة بورنيو يمتنع العروسان في أول أيام من الزواج من دخول المرحاض لمدة 3 أيام متتالية، ويتناولون في هذه الأيام وجبات بكميات صغيرة جداً، ويتم مراقبتهم حتى انتهاء الأيام الثلاثة، ويعتقدون أن ذلك يجلب لهم السعادة والصحة الجيدة.

- صراخ وأصوات مزعجة:

في فرنسا يجتمع أفراد العائلة والأصدقاء خارج منزل العروسين، ويبدأن في الصراخ وإصدار ضجيج وأصوات مزعجة باستخدام الأواني والمقالي، وبعد ذلك على العروسين تقديم لهم المشروبات والوجبات الخفيفة.

- تقبيل العروس أو العريس:

أثناء حفل الزفاف، إذا غادر العريس وذهب إلى المرحاض أو أي مكان آخر، يقف جميع الرجال لتقبيل العروس، وعلى غرار العريس إذ ذهبت العروس أيضا إلى المرحاض يقف جميع النساء لتقبيل العريس.

- "الدحرجة كالسجادة":

بعد الانتهاء من الزفاف، يرقد الأقارب على الأرض ووجههم لأسفل، ويقوم الزوجان بالسير عليهم وكأنهم سجادة.

- البصق:

أما قبيلة "الماساي" في كينيا وشمال تنزانيا، لديها تقليد غير تقليدي، وهو أن يبصق والد العروس على يد ابنته قبل أن تغادر منزلها مع العريس، وهذا كنوع من جلب الحظ لها.

- تحطيم أطباق البورسلين:

يُعرف الألمان بكونهم نظيفين ومرتبين للغاية، ولكن عندما يتعلق الأمر بتقاليد الزفاف، فإنهم يحبون إحداث فوضى، لذا أحد التقاليد الذي يتم في اليوم أو الأسبوع الذي يسبق الزفاف، حيث يجتمع جميع الأصدقاء، ويحطمون أطباق البورسلين على الأرض.

ثم يتعين على الزوجين تنظيفها معًا والعمل على ترتيب المكان الذي تم تحطيم الأطباق به، للدلالة على ضرورة مساعدة مشاركة الأزواج في الأمور المنزلية.

- سرقة حذاء العريس:

في بعض المناطق في الهند يقوم العريس بخلع حذائه عند وصوله لمكان حفل الزفاف، وتبدأ العروس وأهلها في محاولة سرقة الحذاء ويقوم العريس وأهله بمحاولة حماية الحذاء، وإذا نجح أهل العروس في سرقة الحذاء يقوم العريس بدفع مبلغ مالي مقابل استعادة حذائه.