«فانوس رمضان في كل بيت».. حملة مؤسسة أمهات مصر المعيلات: هدفنا فرحة الأطفال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحلم بعض الأمهات المعيلات بإدخال الفرحة على قلوب أبنائهن في رمضان، وتوفير فانوس لإسعادهم حتى إن كان الفانوس مستعملًا، وهو ما دفع نرمين أبو سالم، مؤسسة مجموعة أمهات مصر المعيلات، إلى إطلاق «حملة فانوس رمضان في كل بيت»، لإدخال الفرحة على قلوب الأمهات المعيلات وأبنائهن، من خلال فكرة بسيطة قبل حلول شهر رمضان.

نرمين أبو سالم: كل رمضان بنعمل أكتر من حملة للتخفيف من الضغط النفسي والمادي على الأمهات

وقالت «نرمين»، أثناء حديثها لـ «هُن»: «كل رمضان بنعمل أكتر من حملة للتخفيف من الضغط النفسي والمادي على الأمهات المعيلات، والسنة دي فكرنا ازاى نعمل حاجة مختلفة وندخل الفرحة على الأبناء بحاجة بسيطة، وتبقى قيمتها معنوية ورمزية أكثر من مادية لكي يسعد بها الأطفال».

وأكدت أن عملهم قائم على العمل التطوعي: «في حملة فانوس لكل أم، عملنا قائمة أسماء الأمهات إللي تحب تتبرع، بتقول هى في منطقة أيه وعايزة تتبرع بكام فانوس وبعدين بنكتب منشور نقول فيه أسماء المتبرعات وعدد الفوانيس والمنطقة وبنطلب من الأمهات المعيلات بشكل مباشر التواصل معاهم لاستلام الفوانيس».

لم تتوقع مؤسسة مجموعة أمهات مصر المعيلات، تفاعل الأمهات مع الفكرة رغم بساطتها حيث قالت نرمين: «استقبلت رسائل كتير من الأمهات وفرحتهم بالفكرة، ولحد دلوقتي جالنا تبرعات ب200 فانوس جديد».