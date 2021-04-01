«الاثنان بنفس الهدوم».. سعر صادم لأحدث ملابس عمرو دياب وأحمد حلمي «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في إطار المقاطع التي يقدمها الفنان أحمد حلمي، وزوجته الفنانة منى زكي، عبر حسابتهما الشخصية على موقع الفيديوهات «تيك توك» ظهر الثنائي اليوم، في مقطع حقق مشاهدات عالية، حيث ظهرا وهم يؤديان أغنية I fell good للنجم العالمي جيمس براون، والذي حقق ما يقرب من 2 مليون مشاهدة فور عرضه.

@monazaki @ahmedhelmyoriginal sound - Mona Zaki

وتألق الفنان أحمد حلمي بإطلالة كاجوال عصرية، ارتدى خلالها Sweatshirt من العلامة التجارية AllSaints، جاء باللون الأبيض، مزود بطباعة بعض الحروف الإنجليزية.

عمرو دياب يظهر بنفس الـ Sweatshirt

وعلى الجانب الآخر، ظهر الهضبة عمرو دياب، ليلا بنفس الإطلالة في صور جمعته مع الكاتب أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيي، حيث شارك بها عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تعرف على سعر الـ Sweatshirt

وبالبحث عن سعر الـSweatshirt الأبيض اللون، وُجد إنه يصل إلى 125 يورو، أي ما يعادل 2302 جنيه، شاهده من موقع بيعه.

عمرو دياب يلمح لسعادته بعد الانفصال من دينا الشربيني

وكان الفنان عمرو دياب، قد ألمح لسعادته مؤخرًا عقب الانفصال عن الفنانة دينا الشربيني، وذلك خلال إحيائهه إحدى الحفلات الخاصة.

وقال «الهضبة» قبل غناء أغنية «فاكرني يا حب»: «من ساعة ما غنيت إكرمني ياحب المرة دي وأنا مش ملاحق»، في إشارة منه إلى كثرة صوره مع الفتيات والموديلز خلال الفترة الأخيرة.

كان عمرو دياب ودينا الشربي قد انفصلا بعد 3 سنوات من الارتباط، حيث أكد مصدر مقرب منهما، أن اختلاف وجهات النظر كان سببا في انتهاء القصة بينهما.