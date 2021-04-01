سمر كامل تشارك بعرض أزياء في أسبوع الموضة والفن بدبي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بينما سجل أسبوع الموضة في باريس غيابًا ولم يحضر أحد للاكتفاء بالعرض الأون لاين بسبب فيروس كورونا، تستعد دبي لخوض التجربة الفنية في أجواء حذرة لم تمنع دعوة الفنانيين والمهتمين في أنحاء العالم للمشاركة والحضور ومقاومة حزن الكورونا وأجواء الخوف والعزلة التي يعيشها العالم، بالألوان القوية واللوحات الفنية الجميلة وفساتين النساء التي تشع بهجة وتعد بالشفاء والأمل.

الفنانة التشكيلية المصرية سمر كامل تشارك في معرض «فنون العالم بدبي» والمزمع إقامته في الفترة من 7 حتى 10 من أبريل لهذا العام.

فعاليات المعرض تنطلق بمركز التجارة العالمي في دبي، وسط إجراءات السلامة الصحية الاحترازية، من تباعد اجتماعي وتعقيم وغيرها، متضمنة عروضًا فنية مختلفة، وعروضًا للأزياء الفنانة المصرية.

وتشارك سمر كامل في المعرض بلوحاتها المميزة كفنانة، كما تقوم بدورها التنظيمي والإداري للسنة الثالثة على التوالي بصفتها واحدة من القائمين على المعرض.

ويهدف المعرض لإتاحة أعمال الفن التشكيلي بأسعار المناسبة تجعل الأعمال الفنية المشاركة في متناول الجميع، كما يقدم المعرض الفرص أمام الفنانين المشاركين من المحليين والعرب والأجانب من كل أنحاء العالم، للتفاعل وتبادل الخبرات، ويقدم العديد من المسابقات الفنية، والعروض الفوتوغرافية، وعروض الموضة التي تتخذ الفن التشكيلي كموضوع لها.

المعرض ينال الكثير من الاهتمام المحلي والعالمي، وتتجه إليه الأنظار كل عام في هذا التوقيت.