بلوجر يشتري لزوجته نجمة من السما.. ويرد على انتقادت متابعيه «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هدية غريبة أهداها اليوتيوبر السوري الشهير أنس مروة، لزوجته أصالة المالح، إذ قرر إهداءها «نجمة في السما» بمناسبة عيد الأم، وحصل على شهادة موثقة تثبت ملكية ذلك.

ونشر «أنس» مقطع فيديو عبر قناته على «يوتيوب»، وهو يفاجيء زوجته بهذه الهدية، وتحمل اسمها، كما أهدى أيضًا والدته ووالدة زوجته، إذ اشترى لهما أيضًا نجمتين في السماء، وذلك بمناسبة عيد الأم.

وعن سبب اختياره لتلك الهدية الغريبة، أوضح «أنس» إن زوجته أصالة غنت في يوم الأم أغنية كانت بين كلماتها: «أمي بين الكواكب.. أمي نجمة من النجوم»، لذلك رغب في تطبيق كلمات الأغنية.

وتعرض «أنس» للهجوم والانتقادات من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتشرت صور ملكية «أصالة» للنجمة التي تحمل اسمها، ووصف البعض أن الهدية «تافهة».

وعلق اليوتيوبر السوري على هذه الانتقادات «كنا عاملين أكبر بث مباشر خيري في العالم 400 ألف مشاهد لايف كان بيتفرجوا، وغير المبالغ اللي تم التبرع بيها، فين كانت المقالات والضجة الإعلامية وكل القصص وليه مشفناش نفس النظام يقولوا دا صار».

وتابع «أنس»: «اتمسخروا واضحكوا وكأننا تعاقدنا مع العالم، كأني اتصلت على ناسا وقلتلهم الكوكب دا باسم أصالة والكوكب دا باسم ماما، يا جماعة موضوع أصالة كان على الأغنية اللي كانت عاملاها، وحقه 70 دولار، وناسا مش معترفة أنه نجمة، دا فريم بتاخده ثمنه 70 دولار».