دراسة تحذر: زيادة تناولك للبرتقال يجعلك عرضة للإصابة بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حذر بحث نُشر في المجلة البريطانية للأمراض الجلدية، من زيادة استهلاك الحمضيات خاصة البرتقال وعصير البرتقال، لخطورتها على الصحة، منوهين إلى أنها قد تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد مقارنة بمن لا يستهلكونها، وفقًا لما نشره موقع express.

وقد أشارت نتائج البحث الذي أجراه باحثون من جامعة إنديانا، إلى أن تناول أكثر من حصتين من الحمضيات يوميًا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد بنسبة 63٪ ، مقارنة بمن لا يستهلكونها، منوهين إلى أن سرطان الجلد هو نوع من سرطان الجلد يمكن أن ينتشر إلى أعضاء أخرى في الجسم،

ودرس الباحثون العلاقة بين استهلاك الحمضيات وسرطان الجلد، مع الأخذ في الاعتبار عددًا من العوامل الأخرى المعروفة بالفعل بأنها عوامل خطر للمرض، مثل العمر وعادات الدباغة وامتلاك البشرة الفاتحة.

وجدت الدراسة أن استهلاك البرتقال كان مرتبطًا بشكل مستقل بزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد، مقارنة بمن لا يستهلكونه، ووجد البحث أن أولئك الذين يستهلكون أكثر من حصة واحدة من البرتقال في اليوم لديهم خطر متزايد للإصابة بسرطان الجلد بنسبة 79 في المائة مقارنة بمن لا يستهلكون ويستهلكون أكثر من حصة واحدة من عصير البرتقال يزيدون خطر الإصابة بنسبة 54 في المائة.

في حين لوحظ وجود علاقة بين استهلاك الحمضيات ومخاطر سرطان الجلد بين عينة UKBB هذه، وُجد أن المشاركين ذوي البشرة الفاتحة أو الفاتحة جدًا معرضون بشكل خاص للخطر مع تناول كميات أكبر من الحمضيات.

وقال الدكتور أندرو آر مارلي- المؤلف الرئيسي للبحث: "لقد عرف السورالين خصائص التحسس الضوئي والتسرطن الضوئي، وهو موجود بكثرة في منتجات الحمضيات، حفزت هذه الحقيقة الدراسات للتحقيق فيما إذا كان استهلاك الحمضيات المرتفع مرتبطًا بخطر الإصابة بسرطان الجلد بسبب السرطانات الضوئية للسورالين.

وأشار هذا البحث إلى زيادة كبيرة في خطر الإصابة بسرطان الجلد المرتبط بزيادة تناول الحمضيات ويمكن لهذه النتائج أن تشكل إرشادات التعرض لأشعة الشمس وكيفية تعاملنا مع تقديم المشورة للمرضى المعرضين بالفعل لخطر الإصابة بسرطان الجلد.

وقالت هارييت دالوود- من الجمعية البريطانية لأطباء الجلد: "مع استمرار ارتفاع معدلات سرطان الجلد، هناك حاجة إلى استراتيجيات وقائية محسنة، البحث في العوامل المساهمة، مثل استهلاك الحمضيات ، مفيد في تقليل معدلات الإصابة بسرطان الجلد، لا سيما بين أولئك الأكثر عرضة للخطر.

وحول تجنب حدوث ذلك نصح الدكتور روس بيري- طبيب جلدية، بوضع كريمًا واقيًا من الشمس، والحذر من الشامات الجديدة أو المتغيرة وعدم القلق بشأن تناول كوبًا يوميصا من عصير البرتقال، والحفاظ على الاستهلاك وفقًا لنظام غذائي متوازن."

وتوصي الدكتورة سوشيترا تشينثابيلي، بتناول أربع إلى خمس حصص من مجموعة متنوعة من الفاكهة يوميًا وليس فقط الحمضيات على وجه التحديد، وتقول: "الفاكهة الطازجة دائما أفضل من العصائر التي تحتوي على الكثير من السكر، ومقارنة بالفواكه الأخرى أيضًا، تعتبر ثمار الحمضيات ثمارًا جيدة جدًا لمرض السكري أو للأشخاص القلقين بشأن سكريات الدم لأنها فواكه منخفضة ".