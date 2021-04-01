إطلالات اليوم: ياسمين صبري بـ ضفيرة ومكياج ناعم..وهيفاء وهبي جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- ياسمين صبري:

طلت الفنانة ياسمين صبري بالطو باللون الأخضر، مزود بأكمام، وأزرار من الأمام، ويتميز بوجود حزام عند منطقة الخصر، وأزرار من الأمام باللون الكافيه، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة شعر الضفيرة، وارتدت مجوهرات مكونة من، أسورة، وكوليه، وحلق.

- رانيا يوسف:

تألقت الفنانة رانيا يوسف بفستان طويل، بمزيج من الألوان مثل الأبيض، والبرتقالي، والكافيه، مزود بأكمام، وحزام باللون الأسود عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت أن تترك خصلات شعرها المنسدل على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها قبعة باللون البرتقالي الغامق، ونظارة شمسية، وساعة يد، كما ارتدت مجوهرات مكونة من سلسلة، وحلق.

- هيفاء وهبي:

كما ظهرت الفنانة هيفاء وهبي وهي ترتدي فستانا طويلا باللون الفضي، وتميز بقصة الكم الواحد، كت دون أكمام، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت أن تترك شعرها الويفي المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها، وارتدت مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وإسورة.

- أنغام:

وارتدت الفنانة أنغام تيشرت باللون الأوف وايت مع جيب بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- مايا دياب:

كما ظهرت الفنانة مايا دياب بفستان باللون الكاشمير، كت وبدون أكمام، ونسقت معه جاكيت وقبعة بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارت مكونة من حلق وخاتم وسلسلة، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.