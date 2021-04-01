كورونا اليوم: الصحة العالمية تحذر من زيادة الإصابات.. واكتشاف سلالة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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الصحة العالمية تحذر من زيادة إصابات كورونا: تحوُّرات مثيرة للقلق

أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أننا ما زلنا نرى اتجاهًا يبعث على القلق فيما يتعلق بعدد حالات فيروس كورونا "كوفيد- 19" في إقليم شرق المتوسط، حيث أَبلغ أربعة عشر بلدًا عن زيادة كبيرة في الحالات الأسبوعية هذا الأسبوع مقارنةً بالأسبوع الماضي، وجاءت الأردن وإيران والعراق عن زيادة الإصابات فيما جاءت الأردن وإيران وباكستان الأكبر في عدد من الوفيات الجديدة.

وقال المنظري خلال مؤتمر صحفي الخميس إن هناك عدة عوامل يمكن أن ترتبط بهذه الزيادة في الحالات الجديدة، ويمكن تفسير بعض هذه الزيادة بزيادة انتشار التحوُّرات المثيرة للقلق، التي نرصدها عن كثب، لكن الأهم من ذلك أنه رغم الجهود التي تبذلها البُلدان لتطبيق مختلف تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، فإننا نلاحظ تراخيًا من قبل الأفراد في تطبيق تلك التدابير التي تشمل التباعد البدني، وارتداء الكمامات، ونظافة اليدين، والآداب التنفسية، وتجنُّب الأماكن المزدحمة، وفتح النوافذ، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

"فايزر" و"بيو إن تك": لقاح كورونا يوفر حماية لمدة 6 أشهر على الأقل

أعلنت شركتا "فايزر" و"بيو إن تك" يوم الخميس أن التجربة السريرية الجارية للمرحلة الثالثة من لقاحهما ضد فيروس كورونا تؤكد استمرار فترة الحماية لمدة 6 أشهر على الأقل بعد تلقي الجرعة الثانية.

وتعد هذه أول نظرة على المدة التي تستغرقها الحماية من لقاح فيروس كورونا، وعلى الرغم من أن مدة 6 أشهر تعد هدفا متواضعا، إلا أنها أطول من 90 يوماً من الحماية التي كانت بمثابة أفضل تقدير تم تقديمه حتى الآن.

وأكدت الشركتان أن لقاح "فايزر - بيو إن تك" لا يزال فعالاً بنسبة تزيد عن 91% ضد المرض المصحوب بأعراض لمدة 6 أشهر، كما أنه يبدو فعالاً بشكل كامل ضد المتغير المثير للقلق من فيروس كورونا، ويرمز له "B.1.351"، الذي يعد السلالة المتحورة السائدة والمنتشرة في جنوب إفريقيا والتي يخشى الباحثون أنها تطورت لتتجنب حماية اللقاحات، وفقًا لموقع "سي إن إن".

اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ساو باولو.

وقالت السلطات الصحية في البرازيل إن هذه السلالة تشبه السلالة التي تم اكتشافها في جنوب إفريقيا.

ومن ناحية أخرى، أعلنت السلطات الصحية في التشيك، التعرف على سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في البلاد، تختلف عن السلالات التي ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".