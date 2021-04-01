كيف نسقت كيندال جينر الجلد خلال تصوير اعلان عطرها الجديد؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أبريل 2021 07:34 مساءً - ثمة سحر خاص يرتبط بآل كردشيان، وهو شيء لا يعود فقط الى جمالهن وأناقتهن، بل براعتهن في مواكبة صيحات الموضة وتوظيفها لخدمة الأضواء.

انطلاقاً من هنا يمكننا فهم حملة الاستعداد التي أجرتها الشقيقتان كيم كردشيان وكيندال جينر لإطلاق عطور كيندال الجديدة بالتعاون مع ماركة KKW fragrance التي تملكها كيم.

كيم وكيندال تركبان الخيول- الصورة من حساب kkwfragrance على انستغرام





لقد أشرفت الماركة التجميلية على تنفيذ عطور كيندال الجديدة والتي تتألف من ثلاث قوارير شفافة بخلاضة العنبر والزيتون والمندرين والزهور البيضاء والخشب والجلد. تطلق كيم في كل عام باقة ثلاثية من العطور التي ترتكز على الزهور البيضاء ولكن هذه المرة حملت شيئاً مختلفاً فبدل التركيز على عطر أنثوي مثير، أطلقت عطراً يحمل الحنين الى الطفولة، طفولة كيندال التي ارادته شيئاً مختلفاً ولكنه يشبه روحها.

مكياج كيندال الترابي من تنفيذ ماري فيليبس -الصورة من حساب kkwfragrance على انستغرام



لقد حرصت الشقيقتان على تصوير العطر في طبيعة منطقة كالاباس ضمن ولاية كاليفورنيا الأميركية، ليجسد ذكريات الطفولة وعشقهما المشترك للخيول. لقد ظهرت كيندال بزي جلدي يتألف من سروال لامع ضيق مع سترة مماثلة ونسّقت معه قبعة وحذاء وقفازاً مفتوحاً عند الأصابع باللون البني.

كما تزينت بمكياج برونزي رائع يرتكز على ظلال السموكي الناعمة غير المحددة الملامح والتي يحمل كافة درجات البني والألوان الترابية إضافة الى أحمر شفاه بني باهت.

أما الزي فحمل توقيع دار جفنشي ونفذه المصمم المبدع ماثيو وليامسون إضافة الى زي كيم.

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الصورة من حساب kkwfragrance على انستغرام

ما سر عشقها للجلد؟





كيندال والعطر الجديد - الصورة من حساب kkwfragrance على انستغرام



تهوى كيندال الأزياء الجلدية باللون الأسود وقد ارتدت هذا الطابع حتى خلال تصوير إعلان لحملة دار فرساتشي لصيف 2021. أما بالنسبة للأزياء الجلدية البنية فلقد ارتدتها كل من كيندال وكيم قبل التصوير بفترة قصيرة فتألفت من الكورسيه الجلدي البني مع سروال خردلي جلدي من الدنيم وجزمة عالية.

كيندال جينر-الصورة من حسابها على انستغرام



هي أزياء تليق بكل الأعمار من كيندال الصبية ذات الخامسة والعشرين ربيعاً وبكيم الأم التي عادت الى الواجهة بعد طلاقها من كانيي وست وقد بلغت الأربعين. وقد اعتنت خبيرة التجميل العالمية ماري فيليبس بمكياجهما كالعادة، وسرحت شعرهما الخبيرة جاين أتكن التي اعتمدت تسريحة متموجة تنسدل على الأكتاف لكلتيهما.

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