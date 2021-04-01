إطلالات ربيعية محتشمة من رزان الجاسم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أبريل 2021 07:34 مساءً - رزان الجاسم، مؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي وإعلامية بحرينية تنشر عبر حسابها على انستغرام عدة صور لإطلالاتها المنسقة بكل حشمة وأناقة، وفي فصل الربيع الحالي يمكننا أن نلهمك بعض الأفكار من وحي إطلالاتها؛ لتعتمديها بأسلوب مواكب للحجاب.



إطلالات عملية ناعمة

إطلالات عملية ناعمة-الصورة من حسابها على انستغرام



لأن الإطلالات العملية تشكل حيرة كبيرة للمحجبات؛ حيث يبحثن عن أجمل الأزياء الأنيقة والمريحة المناسبة لمظهر العمل، يمكنكن اعتماد بعض الأفكار من رزان الجاسم؛ حيث تأنقت ببنطلون وبلوزة باللون الأبيض مع معطف أزرق مزين بخيوط بيضاء وأزرار ذهبية، وأكملت مظهرها بمجوهرات ناعمة مع قلادة طويلة، وفي إطلالة كلاسيكية نسقت بنطلون الجينز الأسود مع قميص مطبع بكاروهات اللونين الأسود والأحمر مع حجاب أسود ناعم، واختارت في اللوك الثالث بلوزة زهرية مصممة بأكمام عصرية وحزام من قماش المعطف للخصر مع بنطلون باللون البيج وحجاب بدرجة النيود، وأكملت إطلالتها بحذاء أبيض ناعم.

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تنسيق التنورة الملونة للربيع

التنورة الملونة للربيع -الصورة من حسابها على انستغرام



لأن فصل الربيع بحاجة للوك مرح وملون، لا تترددي في اتباع خطوات رزان الجاسم، التي أطلت ببلوزة صفراء مصممة بقماش مموج مع تنورة بليسيه بنفسجية وحذاء وحجاب باللون الأبيض، وظهرت في إطلالتها الثانية ببلوزة زهرية واسعة مع حزام أبيض للخصر وتنورة بليسيه بنفسجية، وأكملت مظهرها بحجاب باللون البيج واكسسوارات برونزية، وفي الإطلالة الثالثة ارتدَتْ تنورة حمراء مع قميص بيج وحقيبة باللون الزهري، وزينت اللوك باكسسوارات اللون البيج لخيار ناعم وأنيق مناسب لمختلف المشاوير.

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خيارات الأزياء ذات الألوان الحيادية

الأزياء ذات الألوان الحيادية -الصورة من حسابها على انستغرام



تنسيق قطع الأزياء الحيادية، ولا سيما اللونين الأبيض والأسود، يُعَدُّ أسلوباً لا تبطل موضته مع اختلاف الأوقات، ولتعتمدي هذا الأسلوب في فصل الربيع الحالي يمكنك أن تتألقي ببلوزة طويلة سوداء مزينة بتموجات ناعمة في الأطراف مع بنطلون أسود ضيق وحزام للخصر من الجلد، وأكملي اكسسوارات مظهرك باللون الأسود مع مكياج مرتكز على أحمر الشفاه الأحمر للوك كلاسيكي ناعم مناسب لكل إطلالاتك، وفي مظهر شبابي تزيني ببنطلون الجينز الأزرق مع قميص أبيض طويل، وأكملي اكسسوارات مظهرك بالألوان الحيادية الأخرى كالبني والأسود، ولمظهر عملي مميز اختاري قميصاً أبيض مع معطف مصمم باللونين الأسود والأبيض وبنطلون أسود ناعم، وأكملي مظهركِ باكسسوارات اللون الأسود لإطلالة فاخرة.

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