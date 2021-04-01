قفاطين وجلابيات مغربية من ليلى حديوي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أبريل 2021 07:34 مساءً - تشارك عارضة الأزياء المغربية والممثلة ومقدمة البرامج التلفزيونية، ليلى حديوي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الصور لإطلالاتها المختلفة؛ حيث يتجاوز عددهم ٥ ملايين و٧٠٠ ألف متابع، ولكثرة تأنقها بالقفاطين والجلابيات المغربية التي تعبِّر عن تراث بلدها نرصد لكُنَّ اليوم عدة أفكار لارتدائها في مناسباتكن السعيدة.



القفاطين الزرقاء من ليلى حديوي

قفطان أزرق مطرز من ليلى حديوي -الصورة من حسابها على الانستغرام



احتلَّ القفطان مكانة بارزة في أناقة المرأة العصرية، ولأن القفطان الأزرق يُعَدُّ قطعة تقليدية فاخرة تبرز أناقة المرأة وجمالها، فسوف نرصد لك اليوم بعض التصاميم المستوحاة من ليلى حديوي؛ حيث تأنقت بقفطان أزرق من المخمل الداكن المطرز باللون الفضي في الجزء العلوي للتصميم، مع معطف فضي راقٍ مطرز بالأزرق، ليمنحك إطلالة لافته تليق بمناسباتك، واختارت في اللوك الثاني قفطاناً أزرق مطبعاً بالألوان مع حزام برونزي للخصر مصمم بدوائر متسلسلة، وأكملته بمعطف أزرق ذي أكمام بطبقات ناعمة، وفي الإطلالة الثالثة تزينت بقفطان أزرق من المخمل الفيروزي مطرز باللون الفضي بشكل خطوط طولية على كامل التصميم، وزُين بحزام فاخر للخصر مطرز بالأسود.

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جلابيات يومية مغربية بأسلوب ليلى حديوي

جلابية مغربية للاطلالات اليومية -الصورة من حسابها على الانستغرام





لأن الجلابية المغربية قطعة يومية مريحة وأنيقة، يمكن للمرأة ارتداؤها بكل أناقة وجمال، وقد نسقت ليلى الحديوي قفطاناً فيروزياً واسعاً مزيناً بقماش أزرق داخلي مع مجوهرات ضخمة فضية؛ لتمنح المرأة إطلالة عصرية فاخرة في مختلف الإطلالات، وارتدَتْ في إطلالة يومية عصرية جلابية سوداء مصممة باللون الأسود في أحد الطرفين مع قماش أبيض مطبع بالأسود في الطرف الآخر، وزينت إطلالتها بمجوهرات فضية راقية، وفي اللوك الثالث أطلت ليلى بجلابية برتقالية ناعمة مع حذاء مطرز بالفضي وقلادة من الخشب، إلى جانب مجوهرات اليد الفضية، وظهرت في لوك يومي ناعم مناسب لتجمعات العائلة المنزلية بجلابية سماوية بفتحة واسعة من المنتصف مع مجوهرات فضية بتصاميم ناعمة وأنثوية.

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ليلى حديوي بالقفاطين السوداء

ليلى حديوي بقفطان اسود ناعم -الصورة من حسابها على الانستغرام



القفطان المغربي من أجمل القطع التقليدية التي يمكن للنساء أن ترتديها في مناسباتهن المختلفة، ولأن اللون الأسود يزيد من جمال وفخامة هذه القطعة، يمكنك -عزيزتي- أن تعتمدي إطلالاتك بأسلوب ليلى حديوي؛ حيث تألقت بقفطان أسود مطرز بالذهبي البرونزي في خطين عريضين في الأعلى والأسفل مع عباية سوداء بتطريزات ذهبية، واختارت قفطاناً أسود يومياً بتطريز الزهور والأشكال الهندسية باللون الذهبي على كامل التصميم، وأطلت بقفطان أسود واسع مطرز بنقوشات ملونة في الجزء العلوي مع تطريز ذهبي ناعم في الأسفل، للوك مميز يليق بأناقتك.



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