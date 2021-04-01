كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أبريل 2021 07:34 مساءً - لاقت موضة الماسكرا الزرقاء رواجاً كبيراً بين الفتيات في الآونة الأخيرة، نظراً لما تمنحه للوجه من إطلالة عصرية وجذابة.

ويُمكن تطبيق موضة الماسكرا الزرقاء مع العديد من صيحات المكياج، ولكن يظل المكياج الوردي والمكياج النيود، هو الأكثر ملاءمة للماسكرا الزرقاء.

وفي السطور التالية، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" طريقة تطبيق موضة الماسكرا الزرقاء، لـ إطلالة عصرية جذابة ومثيرة:



أولاً: الأدوات المُستخدمة في تطبيق موضة الماسكرا الزرقاء

ماسكرا Dior pump mascara



-برايمر.

- كريم الأساس بدرجة مناسبة للون بشرتك.

- كونسلير.

- الكحل السائل أو الأيلاينر باللون الأزرق.

- ظلال العيون بألوان النيود أو الوردي بدرجاته.

- البلاشر الوردي.

- ماسكرا زرقاء.

- قلم أو بودرة تحديد الحواجب.

- أحمر شفاه بدرجات النيود أو الوردي.

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ثانياً: خطوات تطبيق المكياج مع موضة الماسكرا الزرقاء

ماسكرا sisley Mascara So Stretch 3 - Deep Blue



- نظفي بشرتك جيداً بالغسول المناسب لها، ثم طبقي البرايمر المناسب لبشرتك، وانتظري بضع دقائق، لتتأكدي من امتصاص البشرة له.

- طبقي كريم الأساس على الوجه والرقبة، لتوحيد لونها، وإخفاء أي بقع داكنة أو آثار للحبوب.

- طبقي الكونسيلر حول العيون لإخفاء الهالات السوداء.

- طبقي ظلال الجفون باللون الوردي، أو بإحدى درجات النيود الفاتحة على الجفن المُتحرك، ثم طبقي ظلال العيون بدرجة أغمق على كسرة الجفن وعلى عظمة الجفن.

- طبقي ظلال العيون البيضاء أسفل خط الحاجب، للحصول على إطلالة أكثر جاذبية وإشراقاً للعينين.

- ارسمي عينيك من الداخل بالكحل الأزرق في خط سميك من زاوية العين الداخلية والخارجية، ثم استخدمي الأيلاينر على الجفن المُتحرك؛ برسم خط رفيع عند زاوية العين الداخلية يزداد سمكه تدريجياً كلما اتجه إلى الخارج.

- طبقي الماسكرا الزرقاء على رموشك، لإطلالة أكثر جاذبية وعصرية.

- طبقي البلاشر الوردي على الخدود، ثم حددي الشفاه بقلم التحديد الوردي، قبل تطبيق أحمر الشفاه باللون الوردي أو إحدى درجات النيود المُفضلة لكِ.

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