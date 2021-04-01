ماذا تعرفين عن تونر البابونج للوجه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أبريل 2021 07:34 مساءً - ينتمي البابونج إلى عائلة الأقحوان، حيث كان يتم استخدامه منذ آلاف السنين، لخصائصه الطبية والجمالية.

وجرت العادة أن يتم تجفيف زهور البابونج، ثم تحويلها إلى شاي، ولكن لا تُعد تلك الطريقة هي الوحيدة المعروفة لاستخدام البابونج، إذ يُمكن أيضاً تحويله في شكله المجفف إلى صبغات وزيوت أساسية، أو إلى كمادات تبريد.

وفي السطور التالية، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" فوائد البابونج للبشرة بشكل عام، وفوائد تونر البابونج للوجه بشكل خاص:



أولاً: فوائد البابونج للبشرة

فوائد تونر البابونج للوجه



1-يتمتع البابونج بخصائص مضادة للأكسدة، تساعد على الحفاظ على شباب البشرة ونضارتها.

2-يعمل البابونج كقابض للمسام، مما يساعد على ظهورها بمظهر أصغر.

3-يساعد البابونج في علاج حب الشباب، وتقليل البكتيريا المُسببة له، وتنظيف البشرة، مع منع ظهور حب الشباب في المستقبل، نظراً لخصائصه المضادة للبكتيريا.

4- يساعد البابونج في علاج الأكزيما والصدفية، حيث يمكن أن تتغلغل مركبات الفلافونويد الموجودة في البابونج في الجلد، لتعمل كمضاد موضعي للالتهابات.

وأظهرت الدراسات أن البابونج فعال بنسبة 60٪ مثل كريم الهيدروكورتيزون الذي يعالج الأكزيما والصدفية.

5-يعمل البابونج كملطف لحروق الشمس، حيث يهدئ بشكل فعال الألم الناجم عن حروق الشمس، والحروق الخفيفة دون الحاجة إلى استخدام أي كريمات صناعية.

6- يساعد البابونج على تفتيح منطقة تحت العين، مع تقليل الانتفاخ والهالات السوداء.

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ثانياً: فوائد تونر البابونج للوجه

فوائد تونر البابونج



1-يساعد تونر البابونج على تقليل التهاب الجلد، إضافة إلى المساعدة في علاج سبب الاحمرار والالتهاب.

2-يكافح تونر البابونج البكتيريا المُسببة لحب الشباب، حيث يحافظ على البشرة نظيفة ومنقبضة، مما يقلل من ظهور الحبوب.

3-تعمل الخصائص المطهرة للبابونج، جنباً إلى جنب مع خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، لعلاج جروح الوجه، لذلك إذا كان لديك خدوش أو جروح مفتوحة، فإن تونر البابونج سيساعد على التئام هذه الجروح بشكل أسرع.

4-يعمل تونر البابونج على تجديد البشرة، وشد المسام، وإبطاء آثار الشيخوخة في الجلد، نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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