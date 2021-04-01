كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أبريل 2021 07:34 مساءً - يعتبر الفلفل الوردي أحد أكثر المكونات رواجاً في صناعة العطور اليوم، ويطلق عليه أيضاً اسم التوت الوردي، ويتميز الفلفل الوردي برائحة التوت الأحمر ذات طابع الحمضيات الخشبية والوردية، وغالباً ما تنبعث منه رائحة الورد أو أوراق الكشمش الأسود وتضيف رائحة جذابة وجميلة إلى أي عطر، فالفلفل الوردي يتسم بكونه نوتة زهرية منعشة وحارة مع نفحات عشبية ووردية، فيمكنك اختيار العطور من أهم الماركات العالمية ذات الروائح الخلابة والتي يدخل ضمن مكوناتها الفلفل الوردي لتمنحك جاذبية من نوع خاص، إليك أنواع عطور تحتوي على الفلفل الوردي لتنتقي منها ما تريدين.



عطر Gucci Envy Me

Gucci Envy Me



يمكنك اقتناء هذا العطر المميز برائحة الفواكه والفلفل الوردي، بالإضافة إلى عبق الفاوانيا والأناناس المتناغمين مع نفحات الياسمين والقرفة الصينية والليتشي، وتتكون قاعدة هذا العطر الفريد من المسك والتبغ وخشب الساج وخشب الصندل والتونكا، فستضفي رائحة هذا العطر المميز الانتعاش والجاذبية على إطلالتك هذا الصيف.

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عطرDiptyque Eau Capitale

Diptyque Eau Capitale



سيشعرك هذا العطر الرائع بأنك تتجولين في شوارع باريس الراقية، مستمتعة بعبق الباتشولي المريح ورائحة الأزهار الناعمة، مع مزيج قوي من البرغموت والفلفل الوردي والورد والإيلنغ والقرفة، فهذا العطر الناعم يتناغم بشدة مع شخصيتك الحساسة، ويضفي على إطلالتك نفحات أنثوية مفعمة برائحة الزهور والفلفل الوردي.

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عطرMontblanc Femme Individuelle

Montblanc Femme Individuelle



هذا العطر الأنثوي الشرقي سيأسر من حولك وسيمنحك الجاذبية، فيدخل في تكوينه حفنة من الفلفل الوردي الحاد والكميش الأسود الحامض، مع لمسة ناعمة من زهر اللوتس والزعرور والورد، وقاعدة من الباتشولي والعنبر والمسك والفانيليا، فهذا العطر مناسب للمرأة القوية والواثقة من نفسها.

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عطر Michael Kors Wonderlust

Michael Kors Wonderlust



يمكنك اقتناء هذا العطر الفريد والذي يحتوي على مزيج من الأزهار الشرقية الفاخرة، فسيمنحك هذا العطر الانتعاش بالبيرغموت الإيطالي ولمسة من الفلفل الوردي، كما أن الأنوثة الكامنة تأتي من أعماق أزهار الديانثوس التابلية الرائعة مع نفحات الفانيليا، وكما يقول مايكل كروس فهذا العطر صنع خصيصاً للمرأة الرومانسية الحالمة، حيث سيمحنها القوة لتثق بنفسها وتتبع شغفها مع مكوناته الخلابة.

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