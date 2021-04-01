الامارات | الصين..ألقى نفسه في فرن لصهر الحديد

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين..ألقى نفسه في فرن لصهر الحديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقى رجل صيني بنفسه في فرن لصهر الحديد درجة حرارته أكثر من 1500 درجة مئوية، بعد أن خسر ما يعادل 9100 دولار في تداول الأسهم.

وكان ووانغ لونغ (33 عاما) الذي يعمل في شركة "باوتو ستيل" في منغوليا، قد فقد خلال عمله في المناوبة الليلة خلال الأسبوع الماضي، وبعد البحث عنه تبين أنه رمى نفسه في فرن الصهر. بحسب موقع "فايس"، و" روسيا اليوم".

وانتشرت على شبكات تواصل صينية مقاطع مفزعة التقطتها كاميرات المراقبة للرجل وهو يلقي بخوذته في النار، ثم يتبعها في حفرة مصهر الحديد. وتبين في ما بعد أن وانغ خسر في يوم انتحاره أكثر من 60 ألف يوان أي أقل من 10 آلاف دولار.

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