مكياج عرائس 2021.. «ألوان ترابية ورموش كثيفة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع دخول فصل الصيف، الذى يتميز بإقامة احتفالات الزواج، تبدأ الفتيات المقبلات على الزواج فى رحلة الاستعداد لحفل الزفاف، من خلال متابعة أحدث خطوط الموضة، ليس فقط لاختيار «فستان الفرح»، ولكن للوصول إلى أحدث صيحات الـ«ميك اب» كونه يظهر جمال الوجه ويبرز ملامح العروس.

خبيرة تجميل توضح موضة مكياج عرائس 2021

موضة مكياج عرائس 2021 تعتمد على الخطوط العصرية التى تعتمد على التركيز على إبراز تقاسيم الوجه ببساطة، من خلال التركيز الكبير على استخدام «الكونتور والهايلايت» لمنح الوجة التحديد، والإشراق، «وفقا لخبيرة التجميل مريم جاد».

وفى تصريحات لـ«هن» تشيرة «جاد»، إلى أن «عرائس اليوم»، تفضل أن يكون الوهج في مناطق محددة من الوجه لتكون اطلالتها فى النهاية بسيطة.

موضة الألوان

وعن الألوان السائدة هذا الموسم تميل العرائس إلى الألوان الترابية المتناسقة مع لون البشرة المصرية التى تميل إلى السمار، وتعمل على إبراز جمال كل عروس بشكل مختلف عن غيرها.

الاعتماد على سحب العيون بالمكياج

ويكون الاعتماد الأكبر على سحب العيون باستخدام المكياج فوق العيون بطريقة «المزج السموكي»، كما تختار الألوان المائلة للبشرة الحنطية أو السمراء أكثر من الفاتحة في «الفاونديشن» لإبراز تقاسيم الوجه ثم يأتى دور التركيز على ظلال المكياج أعلى العيون لإظهارها بشكل مميز.

«إلا أن الرموش الكثيفة هي أحد أبرز نقاط القوة في مكياج العرائس لموضة هذا العام، حيث تحصل الرموش الكثيفة على مكانة كبيرة في مكياج العروس، ولا يمكننا تجاهل روعة وجمال اللمسة التي تضفيها الرموش الكثيفة على المظهر العام» بحسب مريم.

ألوان الشفاه «الوردي أو البني»

أما عن ألوان الشفاه، فتعمدت خبيرة التجميل مريم جاد على استخدام ألوان تزيد من جاذبية مكياج العيون: «فغالباً ما نجد أن لون أحمر الشفاه هو الوردي أو البني أو الألوان الداكنة قليلاً والمطفية».