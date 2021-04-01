بعد جدل إطلالات «الملك».. مؤرخ: ملابس الهكسوس ملونة والرجالة بدقن «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تسببت إطلالات عدد من الفنانين فى المنشورات الدعائية لمسلسل «الملك» المُقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، فى حالة من الجدل وبخاصة مع ظهور بعض الإطلالات النسائية، اللاتي ظهرن بشعر وملابس أقرب للحداثة، الأمر الذى دفع المتابعين لطرح عدة تساؤلات بشأن ملاءمة الملابس لتلك الحقبة التاريخية.

ملابس تلك الحقبة قد لايعرفها الكثيرون، وأن تلك المرحلة تعرف برحلة الملك «أحمس» في محاربة «الهكسوس».

الهكسوس دخلوا البلاد على «هيئة مهاجرين»

كلمة «الهكسوس»، تعنى في الأصل «حكاوخاسوت»، وهم من دخلوا للبلاد على هيئة مهاجرين من أسيا ويدعون «عاموا»: «معندهومش آثار كتير، جم مهاجرين ممكن من بلاد الشام سوريا أو كنعان، أو بدو الصحراء أو الشمال»، وفقا للمؤرخ الكاتب بسام الشماع، كما «أن المصري القديم ذكر نص عنهم في المنيا بالفعل، التي أظهرت ملابس نساؤهم، وإطلالاتهن».

ملابس مزرقشة باللون الأحمر وشعر ملون

وخلال حديثه لـ«هن»، يؤكد المؤرخ بسام الشماع «أنه وفقًا لما ذكره المصري القديم عن الهكسوس، فإن ملابس النساء كانت ملونة، ومزينة بالنقوشات المزرقشة» كما أنه: «كان لبسهم ملون غالب عليه اللون الأحمر، والزرقشة عندهم رسومات وسطور متوازية وألوان مختلفة على كل ملابسهم، بكافة أشكالها وتصميماتها».

عن نساء الهكسوس: تسريحات الشعر كانت مختلفة وعصرية

وعن تسريحات الشعر، أشار المؤرخ إلى أنه وفقًا لبقايا تمثال لأحد ملوك الهكسوس، تم اكتشافه في تل الضبعة في الدلتا، وجد فيه أن تسريحات الشعر كانت مميزة وعصرية عكس المتوقع، كما أن السيدات كان شعورهن ملونة خاصة اللون الأحمر، مع تسريحات الشعر الأجنبية أيضًا، كما أن هناك العديد من الرجال كانوا يطلقوا اللحي، مدللا على حديثه بمجموعة من الصور التى تحمل «إطلالات عصر الهكسوس».