«عاشت لابنها».. «هدى بدوي» أم لبطل من ذوي الهمم: توفي قبل ما يشوف تكريمي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بدموع عجزت السيدة هدى بدوي «التى تخطت الستين من عمرها» عن اخفائها، تذكرت وفاة نجلها «باهر» ورغبته في تكريمها قبل وفاته: «كان نفسه السنة اللي فاتت اتكرم في يوم المرأة المعيلة، وبعت قصتي لاستاذة نجلاء عياد، صاحبة مقترح تخصيص يوم 28 لتكريم الأمهات لكن بسبب ظروف كورونا تم تأجيل التكريم للسنة دي».

وللأسف توفى باهر في رمضان الماضى: «قبل ما يشوف أمه وهي بتتكرم، اي حاجة حلوة بتحصل في حياتي هو السبب فيها».

وعن الذكرى الطيبة تروى: «كافحت لتربيته وتحملت إعاقاته التي ولد بها، فحلم برد الجميل تعبيرا عن تقديره لما قدمته له، سعي بين العديد من المؤسسات لتكريمى كأم مثالية، لكن جاء التكريم بعد وفاته».

لم تقف السيدة هدى عاجزة أمام مرض نجلها قبل وفاته وسعت لتنمية مهاراته في المجالات المختلفة رغم تعدد المشاكل التي عاني منها طيلة حياته وتحولت إلى سببا لمعاناتها: «ابني باهر كان عنده توحد، وتأخر عقلي، وانفصام في الشخصية، مشواري كان معاه طويل علشان اقدر انمي مهاراته. حسب حديثها لـ«الوطن».

رحلة علاج طويلة دخلت فيها الأم بمفردها لوفاة زوجها منذ 17 عامًا: «والدهم لما توفى باهر كان 4 سنين، ونور 10»، لتبدأ البحث عن مراكز التأهيل وتعديل السلوك وتنمية المهارات.

تميز الأبن الراحل بسرعة الاستيعاب وقدرته على التفاعل مع وسائل التأهيل المختلفة، حتى تبدأ معه مرحلة جديدة وهى ممارسة الرياضة: «الدكاترة اكدوا أن 75% من علاجه رياضة، فبدأت معاه ممارسة الألعاب المختلفة».

بطولات مختلفة حققها الأبن قبل وفاته: «باهر كان بطل جمهورية في العاب القوى من 2006، جري وكاراتيه ومصارعة دخل مجال الرياضة من سن 6 سنين، وفى سن 12 سنة حصل على بطولة الجمهورية في كرة القدم التابع للاتحاد الرياضى للاعاقات الذهنية، وبطولة الجمهورية في كرة اليد».

مواهبة لم تقف عند هذه المرحلة وبرع في الفنون الاستعراضية من سن 6 سنوات، واستمر على ممارسة الرياضة والفنون حتى وفاته بعمر 21 عامًا.