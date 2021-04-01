حال ظهور آثار جانبية.. هل يمكن تناول الأسبرين بعد أخذ لقاح كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد لقاح كورونا هو الطريقة الأكثر أمانًا وفعالية للوقاية من عدوى الفيروس التاجين فيمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأعراض الفيروس بأكثر من 90 في المائة بعد تناول كلتا الجرعتين، ومع ذلك، قد يصاب بعض الأشخاص بآثار جانبية للقاح بعد تلقي التطعي، ما يدفعهم للتفكير بتناول الاسبرين كمسكن للآلام.

وفي هذا الصدد استعرض موقع express مدى إمكانية تناول الأسبرين بعد أخذ لقاح كوفيد.

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض (CDC)، يجب ألا تتناول الأسبرين إلا إذا لم يكن لديك أي أسباب طبية أخرى لتجنبه - على سبيل المثال، إذا كنت تعاني من حساسية تجاهه، مشددًا على أنه من الأفضل دائمًا التحدث إلى الطبيب قبل تناول أي دواء جديد، كما أنه يجب أيضًا تجنب تناول الأسبرين قبل أخذ اللقاح الأول.

ويقول مركز السيطرة على الأمراض "قد يكون لديك بعض الآثار الجانبية، وهي علامات طبيعية على أن جسمك يبني الحماية.. وقد تؤثر هذه الآثار الجانبية على قدرتك على القيام بالأنشطة اليومية، لكن يجب أن تختفي في غضون أيام قليلة.

وأضاف المركز: "تحدث إلى طبيبك حول تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الأيبوبروفين، أو الأسيتامينوفين، أو الأسبرين، أو مضادات الهيستامين، لأي ألم وعدم راحة قد تشعر به بعد أخذ اللقاح.

وتابع: "يمكنك تناول هذه الأدوية للتخفيف من الآثار الجانبية بعد التطعيم إذا لم يكن لديك أسباب طبية أخرى تمنعك من تناول هذه الأدوية بشكل طبيعي.. يجب أن تساعد مسكنات الألم، بما في ذلك الباراسيتامول والإيبوبروفين والأسبرين، في تخفيف بعض الآثار الجانبية".

وأوضح المركز أن الآثار الجانبية للقاح خفيفة بشكل عام، ولا ينبغي أن تستمر أكثر من أسبوع، فقد يجد بعض الناس أن ذراعهم تشعر بألم غير عادي، حيث تخترق الإبرة الجلد، بينما قد يشعر الآخرون بالخمول والتعب، أو يصابون بالحمى أو الصداع المؤلم.

وحذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) من أن البعض قد يصابون بالحمى بعد يوم أو يومين من التطعيم الأولي، إذا كان لديك ارتفاع في درجة الحرارة واستمر أكثر من يومين، فقد يكون لديك بالفعل فيروس كورونا، فإذا كان الأمر كذلك، فيجب عليك البقاء في المنزل وإجراء اختبار كورونا في أقرب وقت ممكن.