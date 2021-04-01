لماذا تظهر نتائج الاختبارات إيجابية لدى البعض بعد تلقي لقاح كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

منذ ظهور جائحة كورونا انتظر الجميع لقاحًا لإنهاء الفوضى التي أحدثها الفيروس المستجد، معتقدين أن التطعيم هو الطريقة الوحيدة لمنع انتشار المرض، لكن هذا قد لا يكون صحيحًا تمامًا خاصة مع ظهور العديد من حالات الإصابة بالفيروس وحصولهم على نتيجة اختبار إيجابية.

ووفقًا لموقع timesofindia، فإن هناك حالات تم الإبلاغ عنها لأشخاص أثبتت إصابتهم بالفيروس حتى بعد تلقي اللقاح، مستعرضًا الأسباب خلال هذا التقرير.

-لماذا يحدث هذا؟

فيما يلي بعض الأسباب العديدة التي تجعل الأشخاص الذين تم تطعيمهم يعتبرون إيجابيين للفيروس.

- لا يتبعون الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة وتعقيم اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتجاهل بروتوكولات السلامة الأخرى كما نصحت وزارة الصحة.

- عدم الالتزام بقواعد ما بعد التطعيم كما أخبرها الأطباء

- عدم الحصول على الجرعة الثانية في الوقت المحدد أو عدم الحصول على الجرعة الثانية إطلاقاً

- حاجز في المناعة

وفقًا للخبراء، فإن التطعيم لا يعني نهاية الفيروس، التطعيم وحده يحمي جسمك من الآثار الخطيرة للفيروس، فيمكن أن تحدث العدوى في أي وقت، والتطعيم يساعد فقط في درء المشكلات الخطيرة التي قد تسببها، ويحتاج الأشخاص الذين تم تطعيمهم أيضًا إلى الالتزام بجميع تدابير السلامة لمنع الإصابة بالفيروس، يمكن لهؤلاء الأشخاص حتى نقل الفيروس للآخرين.

-هل يمكن أن يسمى هذا إعادة العدوى؟

يفترض البعض أن عملية الإصابة بعد التطعيم يمكن أن تكون حالة إعادة العدوى، لكن هذا ليس صحيحًا، الهدف الأساسي من التطعيم هو تحويله من عدوى شديدة إلى عدوى خفيفة، إذا حدث ذلك، يقلل التطعيم أيضًا من فرص انتقال العدوى للحفاظ على سلامة الآخرين.