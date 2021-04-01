هذا ما يحدث لك إذا تناولت البصل النيء يوميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

البصل من الخضروات المهمة الذي يوفر العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، كما أنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية القوية التي ثبت أنها تعزز الصحة.

ويوضح موقع "timesofindia"، ماذا يحدث عند تناول البصل النيء يوميًا؟

1- تحسين صحة القلب:

تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في البصل في تقليل الكوليسترول السيئ في الجسم، ونتيجة لذلك، تقل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

2- منع السرطان:

أجريت دراسة عام 2019 في مجلة Asia Pacific Journal of Clinical Oncology بين 833 شخصًا مصابين بسرطان القولون والمستقيم مع 833 شخصًا لا يعانون من هذا المرض، وجد الباحثون أن خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم كان أقل بنسبة 79٪ لدى أولئك الذين يتناولون البصل، علاوة على ذلك، يوفر كوبًا واحدًا من البصل المفروم ما لا يقل عن 13.11٪ من المدخول اليومي الموصى به للبالغين من فيتامين سي، مضادًا للأكسدة، ويساعد هذا الفيتامين في مواجهة تكوين مركبات الجذور الحرة التي لها صلات بالسرطان.

3- غني بمضادات الأكسدة:

البصل مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة، ويحتوي على أكثر من 25 نوعًا مختلفًا من مضادات الأكسدة الفلافونويدية، وتعمل مضادات الأكسدة هذه على منع الأكسدة، وهي عملية تؤدي إلى تلف الخلايا وتسهم في الإصابة بأمراض مثل السرطان والسكري وأمراض القلب.

4- تحسين صحة العظام:

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، تحتوي بصلة واحدة فقط على 25.3 مجم من الكالسيوم، ويساعد الكالسيوم في الحفاظ على عظام قوي، لذا فإن إضافة البصل إلى سلطتك يمكن أن يؤدي إلى تحسين صحة العظام، ويُعتقد أن البصل يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، وزيادة مستويات مضادات الأكسدة وتقليل فقدان العظام، ما قد يمنع هشاشة العظام ويزيد من كثافة العظام.

5- الحصول على بشرة وشعر أفضل:

تساعد فيتامينات A وC وK الموجودة في البصل على التخلص من التصبغ، وتحميك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة أيضًا، كما أنه مصدر جيد لفيتامين سي، ويدعم أيضًا البصل بناء الكولاجين والحفاظ عليه، ما يوفر بنية للبشرة والشعر.

6- السيطرة على نسبة السكر في الدم:

قد يساعد تناول البصل في السيطرة على نسبة السكر في الدم، وهو أمر مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، إضافة إلى أن المركبات الموجودة في البصل، مثل الكيرسيتين ومركبات الكبريت، لها تأثيرات مضادة لمرض السكري.

7- تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

البصل مصدر غني بالألياف والبريبايوتكس الضرورية لصحة الأمعاء المثلى، كما أن البصل غني بمواد الإينولين البريبايوتكس وفركت أوليغوساكاريد، وهذه المواد تساعد على زيادة عدد البكتيريا الصديقة في أمعائك وتحسين وظيفة المناعة، علاوة على ذلك، قد يساعد النظام الغذائي الغني بالبريبايوتكس في تحسين امتصاص المعادن المهمة مثل الكالسيوم، ما قد يحسن صحة العظام.