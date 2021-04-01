«مبروكة» تعول أبناءها من قناة طبخ على «يوتيوب»: جوزتهم وجمعتهم في بيت واحد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

غطت التجاعيد ملامح وجهها، لتكشف عن عمرها الذي تخطى الـ65، تحاور السيدة مبروكة ياسين، متابعيها عبر قناتها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بعد أن تحكم ضبط زوايا كاميرا هاتفها المحمول، تحكي عن رحلتها المثمرة وتقدم وجبات شهية غير مكلفة للسيدات تساعدهن على تحمل أعباء الحياة.

معاناة «ماما بركة»: أنجبت 5 أبناء توفى إثنان

رحلة السيدة «مبروكة»، مليئة بالأحداث بدأت معها من الطفولة، حينما انتقلت من العيش من محافظة بني سويف للقاهرة، تزوجت من رجل يكبرها بأكثر من 20 عامًا، لتجدها تدخل في دوامة الحياة مبكرًا، حتى رُزقت بـ5 أبناء، توفي منهم اثنان، فضلًا عن سفر الزوج لسنوات عدة خارج البلاد، ما جعلها تتحمل الأعباء وتصارع الحياة من أجل لقمة العيش وتربية الأبناء، حتى هداها تفكيرها إلى تدشين قناة على «يوتيوب»، بمساعدة بناتها وأطلقت عليه اسم «ماما بركة».

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«مبروكة».. سيدة بسيطة بدأت ببيع الملابس

تقوم «ماما بركة»، كما تُعرف بين متابعيها وجيرانها، بدور الراعي والسند، فقد أوصلت أبناءها الثلاث لبر الأمان، وحرصت على تعليمهم رغم كونها أمية لا تجيد القراءة والكتابة، حتى شغل بعضهم مناصب هامة.

وروت كواليس رحلتها، لـ«الوطن»، قائلةً: «أنا سيدة بسيطة لدي 3 أبناء، تزوجت بسن صغير وبدأت في تحمل دور الأب والأم، إذ عملت كبائعة للملابس لمدة 5 أعوام، وكانت والدتي تساعدني في تربية الأبناء لأعوام عدة إلى أن توفاها الله، وعكفت على تجهيز الفتيات وزواجهن بجابن بناء منزل يجمع بينهن وبين شقيقهم الثالث».

«توفيت والدتي منذ 3 سنوات، ودخلت في نوبة اكتئاب شديدة، لم يقو على إخراجي منها سوى الطبخ واليوتيوب»، بهذه العبارة واصلت الأم الستينية حديثها، إذ قالت: «أحب الطبخ منذ كان عمري 15 عاما، أعمل على تجهيز الوجبات والأكلات المنزلية خاصةً في المناسبات العائلية، وتطور الأمر بمتابعتي لـ منى عامر، صاحبة برنامج الطبخ على القناة الثالثة».

أصرت الأم الستينية على تدشين قناة على موقع يوتيوب، وبدأت في تقديم حلقاتها اليومية، بمساعدة ابنتيها، مضيفةً: «قررت أعرض وصفاتي في فيديوهات وبناتي كانوا غير متحمسين للأمر ولكن بدأ الشغف شيئًا فشيئا لتحقيق حلمي، وأقوم بتقديم أطعمة صعيدية، بالاضافة إلى شرح العادات والتقاليد الصعيدية».

«مبروكة» تحلم بالعالمية ولقاء الشيف شربيني

وعن طموحها وأحلامها قالت «ماما بركة»: «أحلم بتقديم برنامج تلفزيوني، والوصول للعالمية، لتعليم الأجيال الجديدة أسرار المطبخ القديمة والتي تساعدهم على تجهيز الوجبات بأقل تكلفة، فالمرأة المصرية تستطع الطعام بأقل الإمكانيات المتاحة لديها، ومقابلة الشيف شربيني».