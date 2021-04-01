11 نصيحة لتعامل آمن مع الميكروويف.. احذري تسخين السوائل

القاهرة - سمر حسين - صحة

يسخدم الميكروويف بشكل يومي في كافة البيوت، تارة للتسخين، وأخرى للطبيخ، ويظل محل جدل عن مدى جدوى وصلاحية استخدامه، وهل يؤثر سلبا على الصحة أم لا، لذا حددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، عدد من النصائح التي يجب تتبعها يوميا خلال استخدام الميكرووف ليكون آمنا، وفيما يلي تلك النصائح بحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، كما أنها نصحت بضرورة الوقوف لمسافة كافية بعيدا عن الميكروويف.

نصائح لاستخدام آمن للميكروويف

-اتبعي دليل تعليمات الشركة المصنعة لإجراءات التشغيل الموصى بها واحتياطات السلامة لطراز الميكروويف الخاص بك.

- يجب استخدام أدوات طهي آمنة للاستخدام في الميكروويف والتي تم تصنيعها خصيصًا للاستخدام في فرن الميكروويف.

- لا تقم بتشغيل الميكروويف إذا لم يغلق الباب بإحكام أو إذا كان مثنيًا أو ملتويًا أو تالفًا بأي شكل آخر.

- توقف عن استخدام فرن الميكروويف إذا استمر في العمل مع فتح الباب.

- كإجراء وقائي إضافي للسلامة، لا تقف مباشرة في مواجهة الفرن ولا تسمح للأطفال بذلك، لفترات طويلة من الوقت أثناء تشغيله.

- لا تسخن الماء أو السوائل في فرن الميكروويف لفترة أطول من الموصى بها في تعليمات الشركة المصنعة.

- يجب عدم تشغيل بعض أفران الميكروويف عندما تكون فارغة.

- راجع دليل التعليمات الخاص بالميكروويف.

- نظف تجويف الفرن بانتظام والحافة الخارجية للفرن والباب بالماء والمنظف المعتدل.

- ليس من الضروري استخدام منظف خاص لفرن الميكروويف.

- تأكد من عدم استخدام أدوات الجلي أو ليفة معدنية أو مواد كاشطة أخرى.