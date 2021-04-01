«رُب ضارة نافعة».. عروسا عقار جسر السويس يستقبلان «عفش وأجهزة وشهر عسل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أيام من الحزن والصدمة عاشها العروسين «سامح وإسراء»، بعد ضياع «شقى عمرهم» تحت الأنقاض فى حادثة انهيار عقار جسر السويس، قبل أيام وباتت «تحويشة العمر» كومة تُراب..

عفش وفرش وشهر عسل.. هدايا للعروسين المنكوبين

وعلى الرغم من الكارثة التي حلت على العروسين، إلا أن الأمر انقلب من نكبة لـ«فتحة خير»، بعد قرار العديد من الأشخاص مساعدتهما ومد يد الخير والعون لهما، لتخطي الأزمة.

بدأت بمطبخ وانتهت بشهر عسل

مبادرة بدأتها إحدى شركات تصنيع وتصميم المطابخ، بإهداء العروسين المنكوبين مطبخ من طراز رفيع، متحدين العديد من الشركات للدخول في سباق الخير ومساعدة العروسين.

الأمر الذي تفاعل معه أكثر من 10 شركات ومصانع، وقرروا تجهيز العروسين من جديد، من خلال تقديم الأثاث، والمفروشات، فضلًا عن مبادرات لانهاء أعمال السباكة والكهرباء، وحتى الدهانات، لتصل فى النهاية هذه العروض والهدايا لشهر عسل بإحدى فنادق مدينة دهب الساحلية.

غرفة نوم للعروسين

هدية إحدى شركات الآثاث الكُبرى، التي قررت تصميم وتنفيذ غرفة نوم «هدية كبيرة» للعروسن.

المهندس محمد صالح، أحد المسؤولين بالشركة، كشف عن إنه تم البدء بالفعل في تصميم غرفة كاملة للعروسين، قائلًا: «صورة العروسين لفتت نظرنا جدَا، حسينا إنهم فعلا يستاهلوا، لسة شباب وفقدوا كل شقاهم».

تواصلنا مع العروسين لمقابلتهم

وخلال حديثه لـ«هن» يضيف: «الموضوع بدأ بمطبخ، قدمته إحدى الشركات واتحدت كتير يعملوا زيها، اتفاعلنا وبدأنا في التنفيذ فعلًا، والموضوع فعلا كلوا شارك فيه وهيقدم كل حاجة تعوضهم»، كما تم بالفعل التواصل مع العروسين للاتفاق على مقابلتهم.

يشار إلى أن محاولة مواساة الزوج، لزوجته «احتفلا بزواجهما في سبتمبر الماضي»، كانت الأبرز بين ضحايا العقار، ولفتت الانظار حولها، حيث كان العروسين في زيارة لوالدة العروسة وقت وقوع الحادث ليتفأجوا بوقوع الحادث، وأنه لم يتبقى لهما سوى فستان الزفاف وبعض المشغولات الذهبية والمتعلقات الشخصية.

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