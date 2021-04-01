ضعي 3 حبات أسبرين في الغسالة.. 8 حيل بسيطة للحفاظ على بياض ملابسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

من الصعب جدًا الحفاظ على بياض الملابس والتعامل مع البقع المختلفة والاصفرار وتغير اللون الذي يظهر بعد عدة غسلات، ويمكن لذلك أن يفسد الكثير من أغراضك المفضلة ويجعلك تتجنبي شراء الملابس البيضاء.

وفيما يلي، 8 حيل بسيطة تساعدك في الحفاظ على بياض ملابسك دون بذل الكثير من الجهد أو استخدام أدوات باهظة الثمن، كما ذكر موقع "brightside".

1- بيروكسيد الهيدروجين وصودا الخبز:

قومي بمزج بيروكسيد الهيدروجين وصودا الخبز، ثم ضعي المزيج بفرشاة على المناطق التي تريد تبييضها، ثم اتركيها لبضع ساعات ثم بعد ذلك قومي بغسل قطعة الملابس كالمعتاد.

2- الأمونيا:

قبل استخدام مادة الأمونيا يجب ارتداء القفازات المطاطية وتأكد من تهوية الغرفة، ثم قومي بمزج 4 قطرات من الأمونيا وملعقة كبيرة من بيروكسيد الهيدروجين و2 لتر من الماء، ثم ضعي المزيج على المنطقة التي تريد تبييضها، ثم اتركي قطعة الملابس لعدة ساعات ثم اغسليها باستخدام منظف.

3- الأسبرين:

ضعي 3 أو 4 حبات أسبرين مع ملابسك داخل الغسالة لتقليل اصفرارها ويمكنك أيضًا استخدام الحبوب لإزالة بقع العرق، وكل ما عليكِ هو سكب بعض الماء على الحبوب "لتنشيطها"، ثم ضعي المزيج على البقعة، واتركيه لبضع ساعات، ثم اغسلي الملابس كالمعتاد.

4- منظف الزجاج:

لإزالة بقعة الأقلام من الملابس البيضاء، قومي برش منظف الزجاج على البقعة واتركيها لمدة 5 دقائق، ثم قومي بغسل ملابسك كالمعتاد.

5- الليمون:

قبل وضع الملابس البيضاء في الغسالة، ضعي ملابسك في الماء ثم أضيفي إليها بعض شرائح الليمون وملعقة صغيرة من بيروكسيد الهيدروجين.

6- حمض البوريك:

يتعامل حمض البوريك جيدًا مع بقع العرق الصفراء، لذا اخلطي ملعقة كبيرة من حمض البوريك مع الماء ثم ضعيها على البقعة، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

7- الطباشير:

يمكنك إزالة بقعة الشحوم من الملابس البيضاء باستخدام هذه الطريقة، لذا قومي بفرك ملابسك بالطباشير قبل غسلها، وسيساعد ذلك على إزالة البقع بسهولة أكبر.

8- مسحوق غسالة الصحون:

لإضفاء مظهر جديد على الملابس، يوصى بخلط مسحوق الغسيل مع مسحوق غسيل الصحون بنفس المقاييس، لذا أضيفي هذا المزيج إلى الغسالة واغسلي ملابسك كالمعتاد.