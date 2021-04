تعرف على أغنى حيوانات في العالم.. ثروة إحداها 400 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أنت تعلم أن بإمكان الأشخاص جني الملايين من الأموال كمؤثرين بعملهم أو عن طريق الميراث، لكن هل فكرت يومًا في الحيوانات التي يمكنها أن تصنع تمتلك ثروة كبيرة؟

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم المزيد من الأدلة على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تصبح من الأثرياء من خلال ورث الثروة من الملاك أو المشاركة والتمثيل في العديد من الأفلام، وفق ما أوضحه موقع "cheatsheet".

- الكلب جانثر الرابع:

يعيش هذا الكلب الألماني حياة فاخرة في ألمانيا، حيث تصل قيمة ثروته إلى 400 مليون دولار، وقد ورثها عن والده جانثر الثالث الذي ورث المال عن الكونتيسة كارلوتا ليبنشتاين بعد وفاتها عام 1991، كما اشترى فيلا من مادونا بأكثر من 3 ملايين دولار.

- القطة جرامي:

تمثل المرتبة الثانية في أغنى حيوانات في العالم، نظرا لأن يبلغ ثروتها 99.5 مليون دولار، بالإضافة إلى أنها لعبت دور البطولة في فيلم Grumpy Cat's Worst Christmas Ever، ما جعلها تكتسب شهرة بعد أن نشر مالكها صورًا لوجهها على الإنترنت.

- القطة أوليفيا بنسون:

لعبت القطة أوليفيا دور البطولة أيضًا مع مالكتها تايلور سويفت في إعلانات لعلامات تجارية مثل Keds و Diet Coke، ما جعلها تحتل المرتبة الثالثة في أغنى حيوانات العالم، حيث تقدر ثروتها بـ 97 مليون دولار.

- أوبرا وينفري دوجز:

تحتل الكلاب الخاصة بمقدمة البرامج الحوارية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري المركز الرابع بين أكثر الحيوانات ثراء في العالم التي يطلق عليهم سادي، صني، لورين، ليلى، ولوك، حيث تبلغ ثروتهما 30 مليون دولار.

- الدجاجة جيجو:

تعتبر أغنى دجاجة في العالم، حيث تقدر ثروتها بـ15 مليون دولار، وكانت مملوكة للثري الراحل"مايلز بلاكويل"، الذي ترك لها هذه الثروة بعد وفاته عام 2000م.

- القطة توماسو:

كانت توماسينو قطة تعيش في شوارع إيطاليا عندما عثرت عليه ماريا أسونتا، وهي زوجة أرملة لرجل أعمال إيطالي، وعندما توفت تركت ممتلكاتها بالكامل إلى هذه القطة، التي تبلغ قيمتها 13 مليون دولار.

- القطة بلاكي:

وفقا لما ذكرته موسوعة جينيس للأرقام القياسية، عندما توفي تاجر التحف "بن ريا"، ترك ثروته لبلاكي، وهي آخر قطة على قيد الحياة من بين 15 قططًا، وبالتالي تحتل المرتبة السابعة في الحيوانات الأكثر ثراء.

- الكلبة كونشيتا:

ورثت كونشيتا ثروتها التي تصل إلى 8.3 مليون دولار عن الأمريكية جيل بوسنر التي توفت عام 2010، ما وضعتها في المركز الثامن.

- الدب بارت الثاني:

يمتلك الدب بارت ثروة تقدر بـ6 مليون دولار، وقد امتلك هذه الثروة من خلال التمثيل في عدد من الأفلام مثل Dr. Doolittle 2 و Evan Almighty و Into the Wild و We B Buy a Zoo وحتى Game of Thrones.