أزياء محتشمة لإطلالات رمضان 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أبريل 2021 01:50 مساءً - مع حلول شهر رمضان 2021، تلجأ معظم السيدات إلى اعتماد إطلالات محتشمة مميزة وعصرية تناسب أجواء هذا الشهر الفضيل؛ كأن يحرصن على التألّق بقطع أزياء من الخزانة مع تنسيقها بشكل فريد؛ حتى يستمتعن بأسلوب جذاب مناسب للشهر الكريم.



إطلالات رمضان المميّزة

أكنيه Acne



خلال إطلالات رمضان النهارية، يمكن للسيدة اختيار فستان محتشم ومزيّن بطبعات ملوّنة، وخلال إطلالات المساء يمكن أن تختار فستاناً أنثوياً محتشماً ومزيناً بزخارف لامعة باللون الفوشيا وبطبعات الفضي على سبيل المثال.

الجدير بالذكر أنه خلال هذا الشهر الكريم تبرز أكثر من إطلالة مثالية؛ كارتداء العبايات الواسعة، الجلباب المحتشم، العبايات المنقوشة بطبعات ملوّنة؛ لإطلالة مفعمة بالحيوية... جميع هذه الإطلالات تتناسب مع النهار بكل جدارة وثقة، كما بالإمكان اللجوء إلى تصميم بألوان موحّدة هادئة تناسب أجواء هذا الشهر المبارك؛ حتى تتألّق السيدة بأسلوب جذاب واستثنائي يجمع ما بين العصرية والاحتشام.

أديم Adeam



أما إذا كانت السيدة تبحث عن إطلالة رمضانية مميزة تتناسب مع حجابها، وهو الأمر الذي يشغل ذهنها كلما يتم دعوتها إلى إفطار أو سحور؛ فمن الضروري الحصول على مظهر مثالي بطريقة طبيعية دون أن تكون طلّتها مبالغاً بها؛ كأن تختار ارتداء الفساتين الهادئة، سواء بأقمشة الشيفون أو الستان ومطرّزة بشكل بسيط، أو اعتماد فستان بسيط منسّق مع كاب من نفس اللون؛ لإطلالة ملائمة للسهرة بطريقة أنيقة، لهذا ننصحها باختيار موديل هادئ يمكن أن يتماشى مع أجواء المكان والمناسبة.

قد تفضّل بعض السيدات اختيار ثوب فضفاض ذي فتحات جانبية، منسّق مع بنطلون في السهرات الرمضانية، خاصة إذا كان هذا الأسلوب باللون الأبيض مع تفاصيل ذهبية وشراشيب لمظهر أنيق في السهرة، بينما تحبّذ أخريات هذا الأسلوب باللون الأسود، ومن أقمشة الستان والتل مع تطريزات ذهبية راقية.

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تصاميم رمضانية سهلة الارتداء

أكنفاس Aknvas



تكثر الزيارات الاجتماعية والتجمّعات العائلية خلال شهر رمضان الكريم، ولضمان أن تظلّ السيدة سبّاقة في مجال الموضة من الإفطار وحتى السحور، لا بدّ أن تختار تصاميم سهلة الارتداء تمنحها أناقة غير متكلفّة؛ لتصبح رمزاً للترف والأنوثة، لذلك لا بدّ من التركيز على تصاميم عصرية، ناعمة من أجل إطلالة جميلة ومعاصرة في ذات الوقت، لذلك في رمضان تبقى الإطلالات المحتشمة الخيار الأفضل لكل سيّدة.

من العبايات، إلى سترات البليزر والجمبسوت وغيرها... خيارات السيدة كثيرة ولا تقتصر فقط على العبايات، التنانير، والفساتين الطويلة. لِمَ لا تتميّزين بأجمل ملابس رمضان للشعور بالإيجابية والتفاؤل؟ كأن تختاري ملابس رمضان ذات قصّات واسعة، تنانير أو فساتين طويلة، والابتعاد عن التصاميم ذات الأكتاف المكشوفة، وفي حال أردتِ اعتماد ملابس من دون أكمام؛ يجب تنسيق عبايات أو سترات فوقها، وإذا كنتِ تعتقدين أن الملابس المحتشمة تناسب فقط السيدات المحجبات فأنتِ مخطئة؛ لأنه من الممكن لأية سيدة صاحبة أسلوب محافظ اللجوء إلى هذا الأسلوب من الملابس، انتقي عباية مطبّعة بألوان منعشة، ونسّقيها مع سروال جينز وتوب قطني، وأكملي الإطلالة بحقيبة ملوّنة، وصندل بالكعب العالي الشفاّف.

إذا كنتِ صاحبة أسلوب شبابي لا تتردّدي في اعتماد فستان بقصة عباية يتّسم بأكمامه الكبيرة، والتي تتّخذ شكل كشاكش خلال النهار، وفي المساء لا بدّ من اللجوء إلى فساتين طويلة بقصة عباية.

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تصاميم تقليدية لرمضان

أكتن Actn



إذا كانت السيدة تفضّل ملابس رمضان على شكل فساتين تقليدية، فما عليها إلا أن تلجأ إلى فستان منسدل باللون الأزرق القوي وبأكمام مزيّنة بالكامل بالكشاكش، وتنسّق معه حجاباً من نفس اللون، وتنتعل حذاءً باللون الزهري القوي.

لصاحبات الأسلوب الجريء والعصري، يجب تنسيق الفستان بطريقة ناعمة وبسيطة؛ كاختيار موديل باللون الأبيض يتميّز بأكمامه الطويلة والمنتفخة ومطرّز بالأسلوب الإنجليزي، وعدم التردّد في تزيينه بحزام عند الخصر؛ لنقل الأسلوب إلى مستوى آخر.

أغنيس Agnes



في حال كانت السيدات يفضّلن ملابس رمضان كاجوال ومريحة أكثر، فعليهن اللجوء إلى السراويل الجينز الواسعة وتنسيقها مع بلايزر وتوب قطني، وانتعال حذاء رياضي بنفس لون السترة، أو سروال مطبّع من القماش الواسع والمنسدل وتنسيق توب قطني سادة معه وسترة كارديغان.

إذا كانت السيدة صاحبة أسلوب مغامر، عليها أن تعتمد ملابس رمضان ملوّنة، ومزج تصاميم بألوان قوية ومتضاربة في أسلوب واحد؛ كأن تختار بعض التدرّجات التي تتماشى معاً؛ كالأخضر والزهري، البنفسجي والأخضر، الأزرق والزهري، البرتقالي والأحمر، الأحمر والزهري.

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