إطلالات عملية للمرأة العصرية من آية فيصل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أبريل 2021 01:50 مساءً - تتميز الفاشينيستا السعودية، آية فيصل، بـ إطلالاتها الكاجوال المتميزة والجذابة التي تُظهرها بمنتهى العصرية والرقي، فإذا كنت تبحثين عن أفكار غير تقليدية للعمل فلا تترددي في اتباع أسلوب آية فيصل؛ لتلهمك أفكاراً مثالية.



إطلالة آية فيصل بالكاروهات

صيحة الكاروهات من آية فيصل -الصورة من حسابها على الانستغرام



تُعَدُّ صيحة أزياء الكاروهات من الصيحات الرائجة في مختلف المواسم ومع تغيُّر صيحات الموضة، ولتعتمديها في العمل يمكنك تطبيق أسلوب آية فيصل، التي نسقت بنطلوناً وبليزر مصممين بكاروهات اللون البني بأسلوب قماشين مختلفي الألوان للوك ناعم وباهر، وأكملته بحذاء من الجلد وقلادة ذهبية.

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إطلالات كاجوال مناسبة للعمل

اطلالة كاجوال بالقميص الرسمي -الصورة من حسابها على الانستغرام



هناك عدة إطلالات بأزياء الكاجوال تناسب العمل، وذلك من خلال تنسيقها بأسلوب ناعم وأنيق، ومن وحي آية فيصل يمكننا أن نلهمك بعض الأفكار؛ حيث تأنقت بقميص أبيض واسع مع بنطلون زهري ضيق، وأكملت مظهرها بحقيبة من الجلد الأصفر وحذاء زهري بكعب ناعم، واختارت في الإطلالة الثانية بنطلوناً من الجينز الرمادي مع تيشيرت أبيض زينته بقلادة ناعمة من علامة لويس فيتون، كما نسقت قميصاً أبيض واسعاً مع بنطلون باللون البيج وحذاء بكعب بني من الجلد وحقيبة سوداء، لمظهر حيادي الألوان يليق لكل فتاة.

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تنسيقات أحادية اللون بالبدلة الرسمية

تنسيق احادي اللون بالبدلة الرسمية -الصورة من حسابها على الانستغرام



تُعَدُّ الإطلالات الأحادية من تنسيقات الأزياء الأكثر رواجاً في موضة 2021، ولتطبِّقيها بأسلوب ناعم في العمل لا بد أنك قد فكرتِ في ارتداء البدلة الرسمية بأسلوب شبابي ناعم، لذا نلهمك عدة إطلالات من آية فيصل؛ حيث ظهرت بالبليزر المزين بجيوب جانبية ضخمة مع بنطلون واسع أبيض، وسرحت شعرها بأسلوب الويفي المنسدل على الكتفين مع قلادة ذهبية ناعمة، وارتدَتْ في الإطلالة الثانية بنطلوناً واسعاً باللون البني مع بليزر وبلوزة بدرجات مختلفة من اللون البني، واعتمدت لجمال مظهرها حذاءً من الجلد وحقيبة ضخمة عملية، كما أطلت في اللوك الثالث ببنطلون وبليزر باللون الأزرق النيلي المزين بجيوب ناعمة وأزرار رباعية في المنتصف على شكل مربع.

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إطلالات الجينز مع البليزر للعمل

تنسيق بنطلون الجينز باسلوب عملي ناعم -الصورة من حسابها على الانستغرام



لأن بنطلون الجينز من القطع المريحة التي لا تبطل موضتها مطلقاً، نلهمك -عزيزتي- من وحي آية فيصل عدة أفكار؛ حيث تزينت ببنطلون الجينز الأزرق ذي التصميم الواسع مع البليزر الزهري، وأكملت مظهرها بحذاء زهري وحقيبة بنية لكسر اللون، وفي لوك عصري مميز تألقت ببنطلون فاتح من الجينز الأزرق مع بليزر مصمم بنصفين، جاء الأول باللون الأبيض المخطط طولياً بالأسود، وتميز النصف الآخر باللون البني الناعم لخيار بسيط ومفعم بالأناقة والتميز.

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