كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أبريل 2021 01:50 مساءً -

يُعد حجر عين النمر من الأحجار الكريمة التي تعود لعائلة حجر الكوارتز، ويتميز بلونه الذهبي المائل للبني. وأطلق على هذا الحجر الشهير اسم «حجر عين النمر»، نظراً لتداخل ألوانه على شكل خطوط متدرجة من الذهبي إلى البني، بشكل يجعلها شديدة الشبه بعيون النمور.

ونظراً لجاذبيته وفخامته، لجأ الكثير من الدور العالمية إلى إبداع تصاميم مميزة من المجوهرات الفاخرة والساعات من حجر عين النمر.

وفي السطور التالية، تقدم لكِ «الخليج 365. نت» أجمل تصاميم مجوهرات وساعات حجر عين النمر، من أشهر الماركات العالمية.

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أجمل تصاميم مجوهرات وساعات حجر عين النمر

سلسلة من حجر عين النمر من تيفاني آند كو Tiffany & Co

سلسلة من حجر عين النمر من تيفاني آند كو Tiffany & Co

قدمت ماركة تيفاني أند كو Tiffany & Co العديد من التصاميم المميزة لمجوهرات من حجر عين النمر، أعجبنا من بينها هذا التصميم الأنيق لسلسلة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، مُصممة على شكل دائرة من حجر عين النمر، مُرصعة بالألماس الأبيض، ويحيطها إطار من الذهب الأصفر.

ويُمكن تنسيق هذه السلسلة مع إطلالة مسائية أنيقة، باعتماد فستان باللون البني الداكن، أو الأسود، مع حذاء وحقيبة يد باللون الذهبي.

سوار من حجر عين النمر من ديور Dior

سوار من حجر عين النمر من ديور Dior

لإطلالة عصرية أكثر جاذبية، قدمت ماركة ديور Dior هذا السوار الأنيق، المُصمم من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، على شكل اثنين من الأدوار، المُصممة من دوائر بأحجام متفاونة من الأحجار الكريمة الملونة، مثل حجر عين النمر، وحجر الفيروز والعقيق الأحمر والعقيق الوردي واللازورد واللؤلؤ الأبيض.

ويُمكن تنسيق هذا السوار العصري، مع الإطلالات الكاجوال النهارية، أو الإطلالات المسائية التي تعتمد على اللون الأبيض أو الأسود أو الأحمر.

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سلسلة من حجر عين النمر من بولغاري Bvlgari

سلسلة من حجر عين النمر من بولغاري Bvlgari

في تصميم أكثر عصرية وحيوية، قدمت ماركة لولغاري Bvlgari هذه السلسلة الجذابة، المُصممة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، على شكل عملات معدنية قديمة، بأحجام متفاوتة، صُممت من الأحجار الكريمة مثل حجر عين النمر، والعقيق واللؤلؤ والأوبال الوردي.

وتناسب هذه السلسلة الأنيقة الإطلالات النهارية الرسمية في العمل، أو الإطلالات المسائية التي تعتمد على فساتين ملونة جذابة.

ساعة من حجر عين النمر من توماس سابو Thomas Sabo

ساعة من حجر عين النمر من توماس سابو Thomas Sabo

لا تقتصر تصاميم حجر عين النمر على المجوهرات فقط؛ إذ أبدعت بعض الدور العالمية تقديم ساعات فاخرة من حجر عين النمر، أعجبنا من بينها هذا التصميم الجذاب لساعة من ماركة توماس سابو Thomas Sabo، وهي ساعة صُممت بمينا من حجر عين النمر، مغطاة بزجاج معدني من الياقوت، مع سوار مُصمم من الفولاذ المقاوم للصدأ، والذي تم طلاؤه باللون الذهبي اللامع.

ويُمكن تنسيق هذه الساعة الفخمة مع الإطلالات المسائية الأنيقة، مع فستان أسود أو بني، مما يمنحكِ مظهراً فخماً وجذاباً.

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