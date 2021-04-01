مستحضرات تجدينها في حقيبة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أبريل 2021 01:50 مساءً - تشارك النجمات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المتابعين والمعجبين، روتين الجمال الخاص بهن، بما فيه مستحضرات التجميل التي يستخدمنها، والتي تعد السر وراء جمال بشرتهن وإطلالاتهن، خصوصاً أنهن تحت الأضواء بشكل دائم، ويحتجن الى منتجات ومستحضرات فعالة تحافظ على شبابهن وتعزز من جمالهن. وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز المستحضرات الموجودة في حقيبة النجمات.



Aquaphor Healing Ointment

بيونسي- الصورة من حسابها على انستغرام

Aquaphor Healing Ointment



هذا المستحضر تستخدمه النجمة بيونسي Beyoncé، يومياً قبل الخلود الى النوم، فهي تقول أنها عانت طويلاً من جفاف بشرة الوجه وتشقق الشفاه، وجربت الكثير من كريمات الترطيب، إلا أنها لم تحصل على نتائج مرضية، الى أن وجدت ضالتها في كريم Aquaphor Healing Ointment الذي تنصح به جميع النساء، لا سيما من يمتلكن بشرة جافة.

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Elta MD Tinted Moisturizing Facial Sunscreen SPF 40

هايلي بيبر - الصورة من حسابها على انستغرام

Elta MD Tinted Moisturizing Facial Sunscreen SPF 40



لا تغادر هايلي بيبر Hailey Bieber المنزل من دون تطبيق هذا المستحضر على بشرة وجهها، وهي تضعه أيضاً حتى لو لم تخرج الى أي مكان، لأن أشعة الشمس تدخل من النوافذ وتؤثر سلباً على البشرة. تقول بيبر أنها تضع منه يومياً طبقة على بشرة الوجه والعنق، لتحمي بشرتها من أي أضرار قد تسببها أشعة الشمس فوق البنفسجية.

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Guerlain Orchidée Impériale Cream

كيم كاردشيان- الصورة من حسابها على انستغرام

Guerlain Orchidée Impériale Cream



تصف نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان Kim Kardashian، كريم الوجه هذا بأفضل مستحضر في العالم، وأحد أفخم المنتجات التي وضعتها على بشرتها على الأطلاق. فهو يجعل بشرتها تبدو مشرقة ومتوهجة على الفور، وتقول أنه بعد استعمالها لهذا الكريم لأشهر عدة بشكل مستمر، أصبحت بشرتها أكثر تماسكاً، واختفت الخطوط الدقيقة والتجاعيد بشكل تدريجي.

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Eve Lom Cleanser

جيما شان - الصورة من حسابها على انستغرام

Eve Lom Cleanser



تولي النجمة جيما شان Gemma Chan بشرتها عناية خاصة، لا سيما في ما يتعلق بتنظيفها من الأوساخ وآثار المكياج. ويعد منظف الوجه Eve Lom Cleanser المنتج المفضل لديها، فهو ينظف بشرتها في الأعماق ويرطبها ويجعلها أكثر انتعاشاَ وحيوية، من دون أن يجردها من الزيوت الطبيعية. إضافة الى أنه ينظف المسامات من جميع الأوساح ويقشر البشرة بلطف.

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Shani Darden Retinol

Shani Darden Retinol

جانيوري جونز - الصورة من حسابها على انستغرام



تنصح النجمة جانيوري جونز January Jones جميع النساء باستخدام كريم الريتينول هذا، كونه ملائماً لجميع أنواع البشرة، وتركيبته خفيفة وبالإمكان استعماله كل ليلة، وهو المنتج الرئيسي بالنسبة إليها، فهو يساعدها في مكافحة الخطوط الدقيقة والأضرار التي تنتج عن أشعة الشمس فوق البنفسجية.

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