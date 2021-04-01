كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أبريل 2021 01:50 مساءً - يُعد القرع من الأغذية الشهيرة التي يُفضلها الكثيرين حول العالم، سواء كان مكتمل النضخ بلونه الأخضر، أو غير كامل النضج بلونه البرتقالي الشهير، ففي الحالتين يتمتع القرع بطعم رائع وفوائد غذائية عديدة.

ولا تقتصر فائدة القرع على الصحة فحسب، إذ يتمتع بفوائد هائلة للبشرة، نظراً لاحتوائه على فيتامين أ وبيتا كاروتين، الذي يعمل على تغذية البشرة والحفاظ على نضارتها ونعومتها.

وفي السطور التالية، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" فوائد القرع الأخضر للبشرة، وطريقة تحضير ماسك القرع الأخضر في المنزل.



أولاً: فوائد القرع الأخضر للبشرة

فائدة القرع الاخضر للبشرة



1-يعمل القرع الأخضر كواقي شمس طبيعي، نظراً لاحتوائه على عنصر "بيتا كاروتين"، الذي يساعد على عكس أضرار الأشعة فوق البنفسجية، مما يُفقد تأثيرها على البشرة، إضافة إلى قدرته على تحسين نسيج الجلد.

2- يحتوي القرع الأخضر على كمية هائلة من فيتامين سي، الذي يساعد في تفتيح البشرة وعلاج البقع الداكنة والحروق الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس.

3-يحافظ القرع الأخضر على شباب البشرة، نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

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ثانياً: كيفية تحضير ماسك القرع الأخضر في المنزل

فوائد القرع للبشرة

يمكنك تحضير ماسك القرع الأخضر في المنزل بعدة طرق، بحسب نوع بشرتك، كالتالي:



علاج البشرة الدهنية



يُمكنكِ خلط 1 ملعقة كبيرة من القرع الأخضر المهروس، مع 1 ملعقة صغيرة من خل التفاح، ثم وضعه على وجه رطب.

اتركي الخليط حتى يجف، أو لمدة تصل إلى 30 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر ثم بالماء البارد.

طبقي مرطب مناسب لنوع بشرتك.

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علاج البشرة الجافة



اخلطي ملعقتين صغيرتين القرع الأخضر المهروس مع نصف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض ونصف ملعقة صغيرة حليب ونصف ملعقة صغيرة كريمة خفق.

ضعي هذا الخليط على وجهك مع تجنب منطقة العين واتركيه لمدة 10-15 دقيقة.

اشطفي وجهكِ بالماء الدافئ، ثم ضعي المرطب المخصص لنوع بشرتك.

يقوم هذا الماسك بتقشير وتغذية بشرتك، وظهورها بمظهر أكثر نعومة ونضارة.

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علاج البقع الداكنة



1-اخلطي ملعقة كبيرة من القرع المعروس، مع ملعقة صغيرة من العسل الأبيض وملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من زيت فيتامين هـ.

2- ضعي هذا المزيج على وجه رطب لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر، للتخلص من البقع الداكنة وآثار حروق الشمس من الاستخدام الأول للماسك.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفات يُنصح استشارة طبيب مختص.

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