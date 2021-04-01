الامارات | وفاة طفل .. بعد سقوط سيارة ذويه في "قناة السويس"

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفل .. بعد سقوط سيارة ذويه في "قناة السويس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي طفل مصرعه غرقا وأصيب باقي أفراد أسرته إثر سقوط سيارتهم في مياه قناة السويس المصرية أثناء صعودها إلى عبارة بورفؤاد من جهة بورسعيد. مساء الأربعاء.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغا بسقوط سيارة أثناء صعودها عبارة تنقل المارة والسيارات بين ضفتي قناة السويس في محافظة بورسعيد.

وكشف شهود عيان أنه عقب وصول عبارة "سيناء 8" إلى مرسى معديات بورسعيد قادمة من مدينة بورفؤاد سقطت سيارة من مؤخرة العبارة في المياه بعدما رجعت إلى الخلف متجاوزة الباب، وفق "العربية نت".

فيما عمدت فرق الاتقاذ إلى انتشال السيارة و 4 أشخاص، ليتبين وفاة طفل يدعى مازن مصطفى شكري وإصابة باقي أفراد أسرته وهم الأب والأم والابنة. وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

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