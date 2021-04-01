7 فوائد و10 أضرار للإفراط في تناول الشاي باللبن لطفلك.. وهذه هي الكمية المحددة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تعتمد بعض الأمهات على إعطاء طفلها الشاي باللبن يوميا، معتقدين أنه يوفر مجموعة من المزايا للطفل، فما حقيقة ذلك؟

الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، يوضح لـ"الخليج 365"، ما تريد الأم معرفته على الشاي باللبن للأطفال:

فوائده:

- يساعد على تحسين طعمه ويجعل الطفل يقبل على تناوله.

- يعتبر مادة منبهة تساعد في تحسين القدرات الإدراكية للطفل.

- تحسين التركيز.

- تحسين الذاكرة.

- تحسين الانتباه.

- يحتوي على نسبة من الكالسيوم.

- يحتوي على نسبة بسيطة من فيتامين "د".

أضرار الإفراط في تناوله:

- عدم انتظام ضربات القلب.

- اضطرابات في الجهاز الهضمي.

- الإمساك.

- مشكلات في الجهاز العصبي.

- اضطرابات النوم.

- الشعور بالقلق.

- يصاب الطفل بالخمول والكسل.

- الحموضة.

- التأثير على الدورة الدموية.

- التأثير على ضغط الدم لدى الطفل.

ما الكمية المحددة؟

الأفضل تناول الطفل كوب من الشاي باللبن مرة واحدة في اليوم كحد أقصى.