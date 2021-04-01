روسيا تسجل أول لقاح في العالم لحماية الحيوانات من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أعلنت روسيا تسجيل أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مخصص للحيوانات.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للرقابة البيطرية والنباتية الروسية (روس سيلخوزنادزور) قنسطنطين سافينكوف -وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء- أنه تم تصميم اللقاح في المركز الفيدرالي لحماية صحة الحيوانات التابع للهيئة، وتم تسجيله تحت اسم "كارنيفاك –كوف".

وقال: "بدأت الاختبارات السريرية لهذا اللقاح في أكتوبر من العام الماضي، وشاركت فيها الكلاب والقطط والثعالب البيضاء القطبية والمنك والثعالب العادية وحيوانات أخرى، وتسمح لنا نتائج البحث بالاستنتاج بأن اللقاح آمن ويتمتع بفعالية مناعية عالية، لأنه تم لدى كل الحيوانات المشاركة في الدراسة ظهور أجسام مضادة لفيروس كورونا".

وأوضح أن العلماء الروس يواصلون حاليا دراسة المدة التي يتم فيها تشكيل المناعة بعد التطعيم باللقاح.. مضيفا "أنه يمكن في أبريل إطلاق الإنتاج التجاري لهذا اللقاح على أساس أكبر منصة في البلاد لإنتاج الأدوية للحيوانات التابعة للمركز الفيدرالي لحماية صحة الحيوانات".

وأشار إلى أن هذا اللقاح يتمتع بأهمية خاصة، لأن بعض الحيوانات وفقا لمنظمة العالمية لصحة الحيوان عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وقد تم تسجيل عدة حالات من هذا النوع في العديد من البلدان.